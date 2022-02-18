聖縣遊民減少 6千人獲安置 另援助低收戶房租

「門鑰匙計畫」通過政府購買、改造旅館、酒店、公寓樓、小房屋等來為遊民解決住宿問題。（洛縣官網）

根據聖他克拉拉縣周四（17日）公布的數據，該縣的遊民 問題正在得到改善。自2020年1月以來，「門鑰匙計畫」上路，通過政府購買、改造旅館、酒店、公寓、小房屋等來為遊民解決住宿問題，至今已經有6000名遊民得到安置，首次需要幫助的遊民數量有所減少。

根據官員的介紹，該縣對於遊民群體的改善正在顯現出成效，但要實現2025年為2萬人提供臨時性住房的目標，還要有很長的路要走。2019年，該縣共統計有4771名首次需要援助的遊民。去年，這個數字下降到3172人，減少33%。但是這一數字仍然超過了找到住房的遊民人數。

周四公布的數字是該縣最近一次統計的人數，由於疫情 大流行的影響，聖縣推遲了兩次統計遊民人數的普查。上一次大規模普查是在2019年，志願者們統計出9706名生活在街頭和避難所的遊民，這也是該縣近十年以來最高的數字。

遊民人數下降的具體原因尚不清楚，一處遊民臨時住所的首席執行官拉文（Jennifer Loving）擔心，一旦新冠疫情的驅逐禁令到期，所有的進展將會被抹去，對於遊民群體的保護措施大部分會在今年9月份結束，該縣還在繼續為幫助遊民群體而申請資金援助。

縣議員李洲曉（Otto Lee）表示：「聖縣在結束遊民社區計畫中，取得了巨大的進展，但是我們必須繼續集中精力 來解決遊民問題的根本原因。」

為了防止遊民人口增加，聖縣建立了預防系統，該系統向需要幫助的家庭提供現金援助，以幫助他們支付租金 。申請該項目的人數從2019年的1540人增加至去年的2140人。同時，聖縣還大量增加了庇護所和臨時住房的數量，床位也從2019年的1882張增加到去年的2227張。