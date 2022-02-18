舊金山市府慶虎年 醒獅打頭陣 民選官員用中文送祝福

舊金山民選官員與亞裔社區領袖代表在市政府共同慶祝虎年農曆新年。(記者李怡／攝影）

虎年農曆新年之際，舊金山 全城慶祝活動不斷。 17日晚間舊金山市府舉辦慶虎年農歷新年活動，民選官員、社區領袖、亞太裔國家與中國駐美大使出席慶賀，並用中文送上虎年祝福。

慶祝活動在生龍活虎的醒獅表演中開始。市長布里德表示，本次的農歷新年慶祝，一方面是為表達官民團結共克時艱，一方面是表達舊金山的文化基調和包容性。她說，在同一個月份慶祝農歷新年和非裔文化月，明年可以把兩個節日合二為一來慶祝，以此來體現舊金山族裔團結的力量。

布里德感謝亞裔社區領袖代表鄭可欣、中華總會館余健全、中華總商會等，為推動亞裔社區發展作出的貢獻。

邱信福表示，自己非常榮幸成為第一個華人市府律師。看到在坐的多位華裔 市府官員、AAPI國家大使、和亞裔社區領袖們共同慶祝虎年農歷新年，感嘆亞裔在舊金山可以團結一致，成為文化、政治、和歷史社會的共同體。

亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)機構主席鄭可欣表示，每年5月是亞太裔傳統文化月，農曆新年的慶祝活動就是開始。 她透露今年5月的文化活動會非常豐富，除了有亞洲藝術博物館參與，一年一度的亞裔電影 節(CAAM Fest)也會奉上精彩演出。

布里德、市議會議長華善頌、市議員陳詩敏、馬兆明等邱信福、舊金山市縣警局長宮本保羅和多名局級官員到場歡慶。 中國領事館、日本領事館、菲律賓領事館和韓國領事館官員到場。中華總會館及多個華裔社區代表出席。

多位民選官員也輪番用中文送上虎年新春的祝福。