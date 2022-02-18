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現有協議23日到期…金山警檢 本周可望達成臨時協議

編譯組／舊金山17日電
舊金山警長史考特（左二）表示，本周有望與地檢處達成調查警員的臨時協議。（美聯社）
舊金山警長史考特（左二）表示，本周有望與地檢處達成調查警員的臨時協議。（美聯社）

舊金山警察委員會（San Francisco Police Commission）日昨舉行會議，就調查嚴重警察使用武力事件的問題進行討論。舊金山警長史考特（Bill Scott）表示，他和舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）正在商討一項臨時協議，可望在本周內達成。

由於現行的「諒解備忘錄」（memorandum of understanding）將於2月23日到期，史考特告訴舊金山警察委員會，他和博徹思同意與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）合作敲定一項臨時協議，取代現有協議。

史考特表示，臨時協議會明確制定過渡期間警方和地檢處各自進行調查的各項規定，同一時間，雙方會繼續協商出一個公平、公正、透明的新諒解備忘錄。

諒解備忘錄賦予舊金山地檢處調查警察開槍和使用武力的權力，但史考特認為地檢處並未遵守備忘錄規定，而且部分博徹思所說的話並非事實，因此在兩周前宣布終止與地檢處合作。史考特指出，地檢處沒有遵守協議，提供他們案件某些詳細內容。

先前嚴厲批評史考特擅自終止協議的舊金山警察委員會16日晚上改變態度。會長柯恩（Malia Cohen）表示，她希望加州檢察長能繼續協調這兩個單位之間的談判。不過，柯恩表示，她可能會在下周召開緊急會議，以防在史考特和博徹思之間無法達成臨時協議時，確保諒解備忘錄不會失效。

史考特對警察委員會表示，警局最關心的是地檢處可以與警局共享哪些訊息。他說：「我們大部分的不滿都是圍繞著這個特定問題。當我們深入了解這個問題時，我發現對方有一個『我們不會提供你任何訊息』的文化。」

史考特還補充，博徹思曾公開表示會做好自己份內的工作，指的是調查執法單位涉及的案件。

史考特說：「我們沒有要阻止地檢長做好份內工作的意思。身為地檢長，他有權進行這些調查，我們支持這一點，但我們必須合作。」

博徹思辦公室發言人馬歇爾（Rachel Marshall）表示，地檢處認同諒解備忘錄有改進的空間，需要有方法來防止違反規定。地檢處和警局都指責對方違反協議條款，不認為自己有任何責任。

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