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金山特別選舉 郭華健大勝 續任估值官

記者李怡／舊金山報導
最新的選舉投票結果，請繼續關注本報的更新報導。（本報檔案照）
最新的選舉投票結果，請繼續關注本報的更新報導。（本報檔案照）

2022年舊金山特別選舉最終告一段落。角逐17區州眾議員的四名候選人在首輪選舉結果中，楊馳馬獲得37.4%的選票，甘大為獲得35.5%。因兩人均未獲得超過50%的選票，他們需參加4月19日的複選。馬百樂以21.2%排名第三，秀頻（Thea Selby）以6%的得票率排名第四。郭華健大獲全勝，繼續出任估值官。

選舉結束首輪開票，郭華健以99.93%得票輾壓未列名候選人彼崔里斯(Michael Petrelis)。他將繼續留任，完成朱嘉文的現有任期。估值官一職將於今年11月舉行正式選舉，屆時郭華健有機會爭取完整的四年任期。舊金山的三名教委儘管遭到罷免，但仍有資格參加今年11月或未來的選舉。

根據選務處選舉日當晚發布的第三輪結果，78.54%選民支持罷免被揭曾發推文批評亞裔的高勵思，74.89%選民贊成罷免盧佩思，莫力加罷免票最少，仍有72.04%。

截至16日，加州眾議員的選舉仍有3萬9000多張選票尚未獲得認證。楊馳馬和甘大為的支持率和排名仍可能出現變動。據舊金山選務處回應，本次特別選舉的投票率很低，估計只有 26.7% 的選票返回。

楊馳馬的競選團隊在初選過程中採用與選民交談和開展社區活動，與選民互動的拉票方式。楊馳馬表示，在複選中還將繼續採用這種方式，他對首輪選票取得的成績表示滿意，將繼續展開積極競選活動。他說，會繼續去爭取每一張選票。

甘大為對初選的投票結果表示興奮，並稱有信心做好4月份的複選準備，並繼續以選民關心的公共安全、少數族裔的權益為出發點，進行角逐。

 4月19日複選的勝出者將填補邱信福出任市府律師後，加州眾議員的職位空位。但也需要在6月7日再次參加加州的初選，11月參加普選。

馬百樂作為政壇新人在選舉之前也獲得一波熱度。他為競選籌集了近95萬元，居所有競選者之首，他自己出資了55萬元。他為此次競選驕傲，並計畫在之後很長一段時間裡都會積極參與舊金山的政治，但並未表明6月是否會再次參加州初選。秀蘋作為唯一的女性候選人獲得的籌款最少，但她表示，非常榮幸參加此次競選。

政治觀察家預測，楊馳馬可能會獲得部分馬百樂支持者的選票，包括政治立場更溫和的選民和可負擔性住房的支持者。雖然楊馳馬與甘大為都屬於進步派，有很多相似之處，但他們在住房和企業競選捐款問題上立場不同。

楊馳馬表示，自己是支持住房的領導者，推動可負擔住房，他稱自己對於住房的看法在任職期間發生了變化。甘大為競選團隊則批評楊馳馬為「政治變色龍」。

加州 舊金山 罷免

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