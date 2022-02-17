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室內人多時 安樂居建議戴N95 感染機率降83%

記者劉先進 ／舊金山報導
安樂居醫療總監白幹榮醫師（右上）、舊金山縣警公共關係主任吳毅（左上）和安樂居社區客戶經理朱冠同（下）出席線上記者會。（記者劉先進 ／翻攝）
安樂居醫療總監白幹榮醫師（右上）、舊金山縣警公共關係主任吳毅（左上）和安樂居社區客戶經理朱冠同（下）出席線上記者會。（記者劉先進 ／翻攝）

包括舊金山在內的灣區多個縣，在16日取消室內和工作場所強制口罩令。安樂居與舊金山公共衛生部門合作，邀請衛生專家和專員，闡明解除口罩令的含義，市民如何在日常生活中調整。安樂居醫療總監白幹榮醫師表示，灣區衛生官員強烈建議市民戴口罩防感染，尤其在室內擁擠的地方、通風不良的空間，市民可以繼續戴口罩，N95口罩效果最佳，可降低感染機率83%。在勇士大通中心（Chase Center）也可戴口罩，防病毒飛沫或氣霧傳播。

灣區多個縣市解除室內公共場所強制口罩令。但專家建議，還是可以戴口罩預防感染。（記...
灣區多個縣市解除室內公共場所強制口罩令。但專家建議，還是可以戴口罩預防感染。（記者劉先進 ／攝影）

線上會議由安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）主持，舊金山縣警公共關係主任吳毅、舊金山應急管理局中文專員梁麗娜，舊金山市應急管理局外務特派專員林偉浩也出席。

白幹榮表示，以舊金山七天平均新冠病例來看，目前的數字為348人，相比2021年1月的373人，有所下降。而今年高峰期七天病例為2390人，大幅降低。住院人數今年高峰期為286人，降低到目前的177人。截至2月14日，舊金山接種包括加強針在內的疫苗的比例，為82%（統計五歲以下的孩子，他們沒資格接種疫苗），五歲以上人士的至少接種一針疫苗的接種率超90%。完全接種疫苗的居民中，目前12至17歲人士的接種率僅為32%。之前一些學校病例增加，可能的原因是，很多學生沒機會接種加強針。

白幹榮說，現在科學界和醫學界認為，不僅飛沫可傳播新冠，也能透過氣霧傳染。戴口罩的功效就更加凸顯。普通布口罩，降低感染機率56%。醫用外科口罩，降低感染機率66%。N95口罩降低感染機率為83%。「如果有機會，還是建議戴N95口罩，效果更好一點。」

白幹榮表示，解除室內口罩令，是基於陽性確診病例數字降低、住院人數減少，疫苗接種人數改善的指標。室內公共和工作場所的口罩令已解除，但並非意味著室內完全不要求戴口罩。在公共交通工具、醫療機構（包括長期護理機構、成人和長者護理設施）、K-12學校、托兒所和其他青少年的室內環境、州和地方懲教設施和拘留中心、無家者收容所、緊急避難所和未接種疫苗的人士仍需配戴口罩。

白幹榮說，解除口罩令，是給公眾多一種選擇，希望大家根據科學和事實，做出適合自己的最佳選擇。不過，灣區衛生官員繼續強烈建議，戴口罩是防止病毒的最有效方式之一。尤其在室內擁擠的地方、通風不良的空間，市民可繼續戴口罩。「這也是為人為己，保護弱勢社群，比如老人，5歲以下兒童並無資格接種疫苗。」

白幹榮說，建議市民到勇士大通中心欣賞比賽時戴口罩，特別是N95口罩。因為球迷興高采烈，大聲高喊，噴出來的飛沫和氣霧頗多，或有傳染性。勇士發言人對本報表示，在大通中心內，會緊跟加州更新的衛生指導。

吳毅說，舊金山政府大樓內口罩令依然有效，除非收到另行通知。而林偉浩表示，因人流不確定性，所有人在進入市府大樓時仍需戴口罩。

根據加州及舊金山最新的衛生指令，從2月16日起，針對超大型活動（參加者人數達室內：1000人或以上；室外：1萬人或以上），不強制但是允許活動主辦方或組織者放寬口罩令。任何已經完成疫苗或加強劑接種的參加者，可在室內脫下口罩。而未完成疫苗接種的參加者，除非符合特定的豁免條件，例如正在進行飲食時，否則須時刻佩戴貼臉口罩。未滿兩歲的參加者無需佩戴口罩。

口罩 舊金山 疫苗

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