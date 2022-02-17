管控人流、提升品質 今夏訪優勝美地仍須預約

今夏訪優勝美地須先預約。（美聯社）

優勝美地 國家公園將連續第三年在夏季繁忙季節實行預約入園政策，以配合全國範圍內聯邦公園加強人群控制的形勢。

16日宣布的預訂系統起因於優勝美地的施工浪潮，因之關閉的道路和停車場，使遊客周轉更加艱難。相比之下，過去兩年的預訂是由疫情 及缺乏人員和服務所驅動的，這個問題仍在繼續，但程度不一樣。

公園官員說，通過將訪問量限制在平均水平的70%左右，遊客和自然環境都將得到更好的保護。優勝美地公園歷來是國家公園管理局中最受歡迎的景點之一，以瀑布、花崗巖懸崖和雪山而聞名，但也因交通堵塞而臭名昭著。

根據預約制度，從5月20日到9月30日，在上午6時到下午4時之間進入優勝美地的遊客必須在公園預訂網站Recreation.gov上提前購買日用通行證。日用通行證將於3月23日開始出售。與過去的預約政策不同的是，早上6時前或下午4時後進入公園的人不需要預約。不過，35元三天通行證的門票仍然適用。

該公園的建設工作，歸因於今年從「大美國戶外法案」和聯邦基礎設施計畫中獲得約1億美元的意外之財。道路、小徑、營地、遊客設施和公共設施系統正在被修復或重建，該舉措被稱為近一個世紀以來最大的公園升級。這些項目包括重新鋪設和拓寬冰川 點公路，大修圖奧勒米草甸營地，改善優勝美地山谷遊客中心及其周圍環境。

在兩年前開始實行預約制之前，優勝美地的年參觀人數超過了400萬，有一年甚至超過了500萬。去年是330萬。公園官員沒有計畫在今年之後繼續執行預約政策，但並不排除這種可能性。

根據新的預訂政策，優勝美地約70%的夏季日用通行證將從3月23日上午8時開始提供，這是可以預訂的第一天。其他30%的通行證將被保留到其有效進入日期前一周發售。

門票涵蓋一輛私家車和車上的乘客，連續三天有效。那些有酒店或露營預訂的人，或有荒野或半圓頂許可證的人，不需要提前預訂日用通行證，使用公共交通或旅遊巴士來公園的人也一樣。