室內口罩令雖解除 灣區許多商店仍須戴口罩

室內口罩令雖已解除，灣區許多商店仍選擇維持。(美聯社)

舊金山 與灣區八縣中的七個縣，取消對完全接種疫苗 者的室內口罩 令。但商家、顧客、餐廳與辦公室並沒有因此拿掉口罩。許多當地企業表示，他們將自行決定員工與客戶的口罩政策。即使加州解除室內口罩令，一些商店與藥局可能將繼續見到戴口罩情況。

CVS Health發言人普林津(Monica Prinzing)表示，無論疫苗接種狀況如何，員工將被要求繼續在職場配戴口罩，直到有進一步通知。同時，也鼓勵所有顧客，無論是否接種疫苗，在CVS商店都戴上口罩。公司將遵守當地與州規定，並追蹤病例發生率。

儘管舊金山餐廳工作人員已可自行選擇是否配戴口罩，但聖他克拉拉縣室內口罩令仍持續執行。聖縣酒吧與餐廳老闆尼爾森(Eric Nielsen)認為，配戴口罩作為一項健康措施毫無問題，但因越過縣界而需改變法律規定，並無意義。他說，若聖縣取消口罩規定，他仍會讓員工持續戴口罩，直到大部分人準備好摘下口罩。

舊金山、屋崙、柏克萊地區的餐館、酒吧與健身房顧客，將持續被要求出示疫苗接種證明。由於聯邦法規，部分場所如公共交通，即使州與縣府強制口罩令解除，配戴口罩的要求也不會有任何變化。舊金山交通局發言人加藤(Erica Kato)表示，聯邦法規要求搭乘Muni或其他交通工具如地鐵時，必須配戴口罩，規定不會改變。

健康照護系統如醫院，以及監獄、K-12各級學校，也將持續配戴口罩。舊金山也要求進入舊金山市政廳與其他市政建築大樓內，必須配戴口罩。

辦公室則是另一個口罩命令經常發生變化的場所。不過，相關改變並不大。舊金山最大私人企業「Salesforce」發言人表示，公司遵循地方政府指導方針，也將允許辦公室進行選擇性配戴口罩。軟體公司「Envoy」來說，口罩令改變也對公司影響不大。人事長李維斯(Annette Reavis)表示，公司已自2月1日開始、允許完全接種疫苗員工在辦公室無須配戴口罩。不過，若想戴口罩的員工，仍會持續配戴口罩。