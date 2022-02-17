史丹福零化油組織告母校 要求斷絕資助石化燃油項目

史丹福大學的零化油組織標識。（官網截圖）

氣候保護項目（CDP）將連同史丹福大學 、耶魯大學、麻省理工大學、普林斯頓大學以及范特比爾特大學的零化石油 組織，共同向史丹福大學提起法律訴訟，要求史丹福大學停止向石化燃油投資 。該法律訴訟被直接送至加州總檢察長辦公室。

「史丹福大學零化石油組織（Fossil Fuels Stanford，FFS）成立於10年前，並已經嘗試所有公開的方式幫助大學擺脫石化燃油。」22屆畢業生瑞林（Chirs Rilling）說，「但所有的努力都沒有成功。」目前，該組織正通過法律途徑要求史丹福大學永久性斷絕資助石化燃油。

這五所學校共同建立了零化石油五校聯盟（FFFC），希望在全美大學層面形成共同的反對資助化石油的聲音。而他們與氣候保護項目合作，是為了在法律層面上有所推進。氣候保護項目是一個專門從事氣候相關法律鬥爭的無償律師團隊。

史丹福大學的零化油組織合影。（官網截圖）

氣候保護項目創始人馬夸特（Alex Marquardt）表示，訴訟是基於「機構基金統一管理法案」（UPMIFA）。該法案規定了非營利組織和慈善基金如何投資。「史丹福大學作為公共慈善機構，應該以促進公共利益和促進其自身的特定慈善目的而得到免稅的權利。訴訟中稱，該大學拒絕將其捐贈資金從化石燃料中剝離，違背了其促進公共利益的責任。

2020年6月，史丹福大學董事會投票反對剝離對化石燃料的投資。根據董事會提供的數據，史丹福大學捐贈基金中，只有不到1.5%的投資進入到化石燃料領域。雖然大學沒有直接持有FFS所圈定的100家主要化石燃料公司，不過通過其他金融機構，大學間接性地投資了化石燃料。

2021年9月，在被相似的學生組織投訴後，哈佛大學就徹底剝離了對於化石燃料的投資。