150人派對遭槍手襲擊 距聖荷西州大校園僅1哩

聖荷西警察 局日前通過社交媒體公布，聖荷西州立大學附近槍擊 案中的男性受害人在被轉移到附近醫院後，經過數個小時的搶救，身體情況趨於穩定，並脫離了生命危險。

根據警方公布的消息，槍擊案發生在距離校園僅一哩的一處民宅內，當時有超過150人參加派對，其中有不少人是聖荷西州大的學生。警方在13日晚上11時接到報案。

一位不願意透露姓名的當事者表示，在聽到兩到三聲槍響後，原本十分嘈雜的聚會突然安靜下來。當事者稱，隨後又爆發出大約七聲槍響，這讓所有參與聚會的人都陷入到巨大的恐慌之中。

「突然聽到槍聲後，人們驚慌失措的四散奔逃，想盡快離開那個區域，安靜的讓人可怕，更不用提槍聲了。」當事者描述道，「在第一聲槍響後，人們從房屋的後院就逃了出來」。

聖荷西警方表示，搶手的動機尚不明確。直至周一，槍手尚未被找到。

聖荷西州大媒體主任馬辛奇（Kenneth Mashinchi）表示，學校已經得知這起校外槍擊案件，並會投入調查，「這一類的暴力不會被聖荷西州大所寬恕」。

馬辛奇說：「學校會根據學生行為守則啟動相關調查。如果發現有聖荷西州大下屬的學生或學生組織負有相關責任，將會立即採取行動。」