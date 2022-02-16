停車收益和解 49人要付市府32.5萬元

49人與市府的恩怨了解一樁，雙方就停車收益達成和解。（美聯社）

根據最新的法庭文件顯示，49人主場李維球場（Levi's Stadium）在與聖他克拉拉市府經歷了長達一年的關於停車收益的糾紛後，雙方即將達成和解。

2019年4月，李維球場運營方對聖他克拉拉市府發起了訴訟，聲稱他們多付給市府超過100萬的停車費。停車場位於李維球場附近的公立高爾夫球場。雙方在14日達成和解協議，在完成特定條款後，49人將向市府支付32.5萬元。

市府發言人彼得森（Lon Peterson）在郵件中證實，雙方將不進行訴訟，並承認這個結果對於市府有利。

訴訟起源於2014年的一場糾紛，當時49人公司和市府達成協議，使用高爾夫球場附近區域當做活動日的停車場。雙方規定，租用高爾夫球場的最低年費為25萬元，並且市府還可以向49人收取被占用時的收入損失。

2016年，市府稱49人在5月至7月使用高爾夫球場時，導致球場60多萬元的收入損失，總費用約為72萬元。但49人稱這樣的帳單不公平，並停止支付停車費。

49人發言人錢德霍克（Rahul Chandhok）在聲明中表示，很高興市府選擇了建設性的合作，在訴訟成為另一場「漫長的法律鬥爭」之前達成和解。「希望與市府建立積極的工作關係，我們將這次和解實為市府拋出的橄欖枝。市長吉爾莫（Lisa Gillmor）所表現出的政治報復無需成為城市的常態，雙方成為合作關係是可能的。」

吉爾莫目前還沒有對和解表示看法，不過副市長賈恩（Suds Jain）表示：「很高興這事已經過去。」

停車收益並不是雙方唯一正在進行的法律鬥爭。這支價值數十億元，為當地帶來無數稅收和工作機會的NFL球隊與當地政府的關係已經公開惡化，雙方大多的摩擦都基於營收 分配的分歧。聖他克拉拉場館管理局擁有李維球場的所有權，他們將球場租賃給49人球隊的母公司，所得的租金 用於償還建造體育場所發放的債券 。聖他克拉拉市政府認為，城市沒有得到公平的資金份額，並發起多起對於球隊營收的財務審計，最終導致49人母公司將市政府告上法庭。