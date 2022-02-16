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矽谷貧富差距擴大 10%人口擁75%資產

記者王子涵／矽谷報導
報告顯示，矽谷地區的貧富差距正在擴大。(Getty Images)
報告顯示，矽谷地區的貧富差距正在擴大。(Getty Images)

矽谷聯合發展協會在15日的記者會上表示，根據即將發布的矽谷年度指數報告顯示，矽谷地區的貧富差距正在擴大，地區近一半兒童所在的家庭只能勉強度日。

協會主席漢考克(Russell Hancock)表示，收入和財富的差距令人難以置信，並且差距正在逐步增大。疫情大流行更是助長了這一趨勢。

根據最新報告，矽谷四分之一的人口占有了該地區超過92%的財富，10%的人口坐擁75%的財富。去年，矽谷地區居民平均年收入為17萬元，中位數為13.8萬元，高於全國水平的兩倍以上。但該地區服務業工人的年收入僅為3.1萬而已。

「經濟學家會告訴你，如果矽谷是一個國家的話，這樣的財富差距將被認為是政治不穩定的因素。」漢考克說。

報告顯示，大約三分之一的矽谷家庭不能夠自給自足，他們需要政府或社區的援助才能勉強度日。矽谷地區的最低工資標準是普遍高於加州其他地區的，但這仍不能滿足大多數家庭的需求。

「在矽谷，即使是拿到最高水平的最低工資標準，生活也將很困難。」漢考克說，「一個兩人家庭的成員，需要每人每小時賺取18.5元，才能支付最基本的食物、住房和交通。」

矽谷的經濟被科技業所主導，疫情後的經濟復甦也從科技業開始。漢考克表示，該地區在疫情大流行期間所失去的15萬個崗位已全部重新聘用，甚至還多出1.5萬個崗位。科技工人占總勞動人口的比例已經從25%提升到29%。

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