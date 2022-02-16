矽谷就業強勁…失業率僅2.9% 通膨也飆升…物價漲6%

在科技業蓬勃發展推動下，2021年矽谷就業人口快速成長，然而同一時間物價大幅上升，通貨膨脹問題嚴重。(Getty Images)

新近公布的2022矽谷指數 (2022 Silicon Valley Index)顯示，在科技業蓬勃發展推動下，2021年矽谷就業人口快速成長，然而同一時間，矽谷物價大幅上升，通貨膨脹問題嚴重。矽谷指數所稱的矽谷包括聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣南部，以及聖他克魯茲縣境內的史考特斯谷(Scotts Valley)。

智庫矽谷聯合創投(Joint Venture Silicon Valley) 每年公布矽谷指數，分析矽谷地區的社會經濟發展。矽谷聯合創投組織總裁漢考克(Russell Hancock)15日於發布最新矽谷指數時稱，矽谷經濟已經全面復甦，失業率已經跌落到新冠疫情 前情況。

根據2022年矽谷指數，矽谷地區2021年底失業率只有2.9%，相對而言，2020年4月新冠疫情剛爆發時，由於政府強制關閉商業活動，矽谷當時失業率一度飆高到12%。矽谷於新冠疫情爆發前，失業率只有2.3%。這是矽谷地區最低失業率的歷史紀錄。

漢考克說，科技產業推動所有工作成長。根據聯合矽谷創投分析，新冠疫情爆發前，科技業占矽谷地區全部工作的25%。2021年年底，科技界工作占28.8%的矽谷全部工作量。

根據2022年矽谷指數，2021年矽谷平均收入為17萬元，這平均收入包括薪資、紅利，以及股票在內。遠高於美國平均收入7萬1000元。矽谷地區全部財富高達1.2萬億元。矽谷25%收入最高民眾擁有整個地區92%的財富，10%最高收入民眾擁有全矽谷74%財富。

專家指出，矽谷目前以前所未有的速度增加財富，這些財富增加方式包括房地產、私人公司資產、上市公司市價等等。然而根據2022年矽谷指數，許多矽谷全職工作人士，收入不敷支出。

矽谷居民目前面臨最大的生活挑戰是通貨膨脹，這是造成許多全職工作人士收入不敷支出的主因。

根據消費者指數，2020年與2021年兩年間，矽谷物價上漲6%，食品費更上漲到16%，其中基本食品包括雞肉、魚肉、雞蛋更飆漲到29%。

然而儘管通貨膨漲，生活費大幅提高，高科技公司仍繼續承租、購買辦公研發大樓。大型公司如蘋果、谷歌、亞馬遜，以及臉書母公司Meta Platforms持續在矽谷大幅擴廠。