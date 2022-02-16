金山地檢長談撤訴：逮捕證據侵犯隱私

舊金山地檢長博徹思緊急新聞發布會，表示撤銷針對一名婦女的財產犯罪案件，原因是逮捕證據是以侵犯被告隱私權益的方式收集的。（記者李怡／攝影）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin） 15日召開緊急新聞發布會，表示撤銷針對一名婦女的財產犯罪案件，原因是逮捕證據是以侵犯被告隱私權益的方式收集的。他並以隱私問題為由，在會議現場拒絕對此案發表更詳細的評論。

博徹思曾在14日表示，舊金山市警方罪案實驗室一直將遭受性侵 的受害者DNA （染色體遺傳基因）資料，輸入用於識別犯罪嫌犯的數據庫中。他譴責此做法引發了有關受害者隱私權的法律和道德問題。

博徹思指出，未經同意將強姦案採檢獲得的DNA用於非調查該強姦案的其他目的，可能違反憲法對不合理搜查和扣押的保障，以及加州的「受害者權利法案」（VBR）。他指出，這種做法還可能造成性侵受害者不敢報案。

博徹思說，目前地檢處尚不知道有多少次性侵犯受害者的DNA，可能被用來使其在後來發生的案件中被捕。出於隱私方面的考慮，他沒有提供有關此案的具體細節，僅稱當事人是一名多年前在家庭暴力和性侵案件中接受檢查的婦女。

舊金山地檢處透露，這名女子最近因涉嫌財產重罪而被捕。警方根據她當年作為受害者提供的採檢證據，判定她就是作案者。他表示，地檢處正在調查這種做法有多普遍，並研究將如何處理任何使用此類證據的案件。他說，此數據庫可能包括多年來獲得的數千名受害者的DNA資料。

舊金山市警察局局長史考特（Bill Scott）說：「我認為地檢長今天提出的問題足以令人擔憂，我已要求作業助理局長與調查局合作，徹底審查此事，並向我和地檢處的合作夥伴報告結果。」他說，如果市警局確實使用從強姦或性侵犯受害者收集的DNA，來識別此人涉及其他犯罪並將之逮捕，他會制止這種做法。

舊金山市警察局的犯罪實驗室負責維護幾個DNA數據庫，包括從嫌犯或被判有罪者收集的DNA檔案中提取數據，並輸入數據庫的DNA，通常用來與犯罪現場收集的證據進行比較。