華埠聚光燈二度登場 推介兩間傳統餅家

華協中心與市經濟及勞動力發展辦公室合作，再度推出「華埠聚光燈」 。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠 華協中心（CCDC）透露，踏入虎年後各種慶祝活動帶動華埠客流增加，令華埠經濟有起色。本周末華埠又將會迎來兩大盛會，分別是新春街會及花車巡遊匯演，將濃厚節日氣氛推到最高點。在慶祝之餘，望大家不忘支持本地小商業。

舊金山市經濟及勞動力發展辦公室 (OEWD) 資深項目經理陳嘉霖表示，「華埠聚光燈」是OEWD對華埠社區發展，量身定做的方針與計畫，包括在節日期間推出兩小時免費泊車、開展一整年的各種慶祝活動、多方面推廣華埠的運動，以及集中協助新加入和現有的商戶，讓他們繼續經營及發展下去。這一系列的投資，加上各個社區組織提供的協助及資源，確保華埠社區繼續保持多元化，為居民及遊客帶來活力與新鮮感。

華協中心與市經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）合作，再度推出「華埠聚光燈」，精選華埠兩間傳統餅家的招牌產品，在網上設立專頁 https://www.spotlightchinatown.com ，鼓勵市民訂購，並於19日（周六）新年巡遊年宵街會來華埠取貨。

華協中心行政主任楊重賢表示，「『飲啖茶，食個包』是不少華埠街坊的日常。藉此機會，希望讓大家認識這些默默努力服務社區的餅店，擴展到整個灣區都能夠品嘗華埠的風味。」

參與本次華埠聚光燈的商戶代表永興餅家，在華埠 Stockton 街經營近22年，供應很多不同種類的麵包及糕點，至今仍然不斷推出新產品吸引顧客。推介食品包括：蘿蔔糕、芝士蛋糕、蛋撻、杏仁餅及雞仔餅等。東主陳永興是活躍的社區人士，經常為社區事務出力。

陳永興表示，「華埠就像一個大家庭，一方有難，八方支援。疫情 已經持續超過兩年，對小商業來説打擊很沉重。感謝華協及市府推出的計畫，讓更多人認識中華傳統的美食。永興會繼續默默耕耘，用最傳統的手藝，回報廣大市民的支持。」

華協中心資深社區組織員陳嘉琪表示，華埠聚光燈不只是針對選定的商家。華協希望透過這個計劃，吸引更多人來華埠，不論是購物，用膳甚或是瞭解華人文化，華埠都可以滿足多元化的選擇。