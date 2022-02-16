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屋崙副市長卡普蘭參選阿縣議員 成譚蓮娜對手

記者劉先進 ／屋崙報導
屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）15日宣布，參選阿拉米達縣第三區議員。（記者劉先進／攝影）
屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）15日宣布，參選阿拉米達縣第三區議員。（記者劉先進／攝影）

屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）15日宣布，參選阿拉米達縣第三區議員。她將成為另外一位參選者、華裔譚蓮娜（Lena Tam）的對手。選舉將在今年6月舉行。

卡普蘭是首個公開LGBTQ身分的屋崙市議員。她在2008年當選。她曾競選成功代表東灣地區擔任東灣交通局（ AC Transit ）主任，曾為灣區空氣品質管理區的董事會成員，也是住房權利律師和州立法助理。

卡普蘭表示，她推動了重要的區域創新項目，如在消防局成立文職團隊社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），包含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非暴力犯罪，並致電911報警時，團隊出馬處理。該計畫已被認為是節省資金和拯救生命的重要舉措，獲得數千萬的加州撥款。她還推動使用新的零排放氫燃料電池卡車，以減少危險的空氣污染。並多次提出建議，使用公共土地緩解遊民住房問題。 卡普蘭還與縣、州和聯邦領導人合作，設置大規模的新冠疫苗接種點。

去年在市議會中，卡普蘭力推選擇非裔開發商集團重新開發屋崙競技場區域（Coliseum area）。因為金州勇士和美職足突擊者（Raiders）先後搬遷，職棒隊運動家（A's）也要擇地新建球館，競技場球館將空置。卡普蘭目前正在研究提案，將屋崙警局搬遷到東屋崙，並將警局在市中心的辦公室重新開發為住房，這一舉措可能需數年時間。

卡普蘭說，她將帶來豐富的經驗和奉獻精神，為環境正義和清潔空氣，為所有人帶來住房，提供創新的遊民問題解決方案，為社區安全而竭盡全力。同時她在區域領導、聯盟建設和機構間協調方面，頗有成效。 如果當選，她將成為有史以來首個公開LGBTQ身分的阿縣議員，也將是縣議員中唯一的女性。

卡普蘭（前排右二）是市議會中的進步派。圖為她此前參加記者會，抗議反對屋崙學區關閉...
卡普蘭（前排右二）是市議會中的進步派。圖為她此前參加記者會，抗議反對屋崙學區關閉合併11所學校。（記者劉先進／攝影）

屋崙 遊民 LGBTQ

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