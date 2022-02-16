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前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜 參選阿縣議員

記者劉先進／屋崙報導
前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）表示，已決定參選阿拉米達縣第三區議員。（記者劉先進／攝影）
前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）表示，已決定參選阿拉米達縣第三區議員。（記者劉先進／攝影）

前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）對本報表示，已決定參選阿拉米達縣第三區議員。因前議員陳煥瑛在交通事故中不幸去世，議員目前由布朗（Dave Brown）接替。譚蓮娜希望繼承陳煥瑛的政治遺產，確保有需要的人能獲得健保和精神健康醫療服務，與學校和社區組織合作，促進阿縣從疫情中恢復發展。擴大公共安全計畫，解決仇恨亞裔犯罪、槍枝暴力和襲擊老人的問題，打造一個安全、健康而有韌性的阿縣。

譚蓮娜父母均為華裔第一代移民，她在阿市長大，畢業於阿拉米達高中，為柏克萊加大環境和土木工程學士，在舊金山大學獲得公共管理碩士學位。曾擔任阿拉米達市副市長、阿拉米達市醫療保健委員會主席和阿縣規畫委員會主席。她是東灣水務局水資源規畫部經理，在水務局工作30多年。

談治安 想解決仇亞犯罪

譚蓮娜說，她的上班地點位於屋崙華埠11街和Webster（即東灣水務局），在當地生活和工作，讓她對華埠情況頗為瞭解。華埠的公共安全問題頗令人關注。尤其是仇恨亞裔犯罪、攻擊老人等問題，她也希望與屋崙華埠社區促進會等機構合作，解決這些犯罪問題。

加強公共安全，不能只依靠市府和警局，因為他們人手不足。目前，有些項目是開放的，有已啟動的社區大使項目，陪伴老人購物或回家。「我們也可建立一些社區警戒項目，大家守望相助。比如，東灣水務局有保安團隊，可以用這些資源進行治安防護。確保平衡的提供資源，讓老年人感到安全，人們可以回來，安全的在華埠消費購物，並幫助華埠的小企業發展。」

談醫療 擬設流動資源車

譚蓮娜說，新冠疫情爆發後，醫療服務、心理健康服務的短缺問題變本加厲，她希望繼承陳煥瑛的政治遺產，和社區合作，加強醫療健康服務的投入資金，如撥款給本地醫療機構亞健社等。她強調，自己曾任職於阿拉米達市、醫院董事會，相關醫療保健背景，讓她能輕車熟路的做好工作。

「我以前一直在照顧父母。在父親去世前，患有抑鬱症的母親常去亞健社接受治療，那裡的中文翻譯服務作用大，對移民社區來說更是如此。老年人的醫療保健問題，對我來說很重要。」

譚蓮娜說，考慮到學生復課後，會出現一定的心理健康問題，她希望確保阿縣能提供流動資源車服務。目前，阿縣已經和縣家庭服務局、學區合作，將攜帶各種資源的車輛安排到學校，給學生提供某些預防性護理，比如為學生提供牙科護理，安排有心理健康執照的臨床醫生進行諮詢，進行早期診斷。

譚蓮娜說，陳煥瑛開創瞭解決貧困問題的計畫「傾其所有」（All In），計畫旗下有為家庭提供健康食品和營養的「食物即醫療」（Food as Medicine）項目。她希望擴大這一計畫。

譚蓮娜表示，目前最大的挑戰是，需要接觸瞭解新選民。她離開公職辦公室有數年。很多問題上需要更新思路，如精神健康、救護車服務，如何處理遊民問題等。

此前，接替陳煥瑛的布朗已明確表示，不會競選連任。譚蓮娜說，她與布朗有過深入的交談， 「他想支持亞裔女性，當選新任議員。他也將和各個亞裔候選人會面，會很快作出決定，到底支持誰。」

前議員陳煥瑛在交通事故中不幸去世，震驚社區。她的席位由誰接替，也引起社區關注。（...
前議員陳煥瑛在交通事故中不幸去世，震驚社區。她的席位由誰接替，也引起社區關注。（記者劉先進／攝影）

華埠 亞裔 心理健康

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