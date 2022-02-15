加州學校口罩令再實施2周 月底重新評估

加州宣布，學校口罩令將再實施兩周，屆時會評估是否有繼續實施的必要。（美聯社）

16日起，加州 已接種新冠疫苗 的民眾在大部分公共室內場所可以不必再戴口罩 ，但學校除外。加州衛生官員14日宣布，K到12年級的學生和教職員，未來兩周在校內，仍必須繼續佩戴口罩，兩周後，他們會重新評估學校是否有繼續執行口罩令的必要。

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）14日表示，他們會根據學生疫苗接種率、社區新增病例率、醫院住院人數等多項因素，在28日重新評估學校口罩令的必要性。加利說，如果未來兩周各項疫情指標繼續改善，學校口罩令最快可以在28日之後數天內解除。

加利表示，他了解學生在某些時候有摘下口罩的需要，但因為許多學生仍未接種疫苗，加上大部分社區的Omicron新增病例率仍然很高，他們不得不繼續保持戒心。

學校口罩令在加州一直是一項情緒性和政治性議題，即使是大力支持防疫規定的灣區也是如此，對學校口罩令的爭論不斷升級，部分家長和衛生專家都呼籲儘快結束學校口罩令。

上個月，一個由醫師和其他醫學專家組成的團體向州長紐森（Gavin Newsom）請願，希望讓口罩在學校成為一項選擇。這個團體認為，戴口罩會讓學生產生社交和學業上的問題。反對者則表示，鑑於新冠風險持續存在，解除口罩令是魯莽的行為。

儘管聯邦疾病防治中心（CDC）和美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）都支持學校口罩令政策，但加州是美國目前少數幾個仍然要求在學校戴口罩的州之一。隨著美國Omicron疫情減弱，各地要求解除學校口罩令的壓力不斷上升。

加州過去幾周的單日新增病例率下降速度有放緩的趨勢，灣區甚至已停止下降，14日的新增病例比一周前略有增加。灣區和加州的新冠住院人數雖持續減少，但死亡人數仍繼續攀升。

加州目前有將近75%的人口已完全接種疫苗，但5到11歲兒童的接種率僅28%。兒童疫苗接種率各縣差異極大，例如，聖荷昆縣5到11歲兒童的接種率只有17%，但舊金山有51%，阿拉米達縣56%，馬連縣70%。

經常呼籲加州放寬口罩令的舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，在大部分成年人都可以摘下口罩的同時，要求學校的孩子們繼續戴口罩並非易事，尤其是周日有成千上萬人在洛杉磯舉行的超級盃（Super Bowl）中公然無視法律規定沒有戴口罩。

甘地說：「不過，等兩周後再評估是可以接受的，因為時間不長，而且可以給還未做好準備的家長一個明確的時間表。」