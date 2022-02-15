加州學校口罩令再實施2周 月底重新評估
16日起，加州已接種新冠疫苗的民眾在大部分公共室內場所可以不必再戴口罩，但學校除外。加州衛生官員14日宣布，K到12年級的學生和教職員，未來兩周在校內，仍必須繼續佩戴口罩，兩周後，他們會重新評估學校是否有繼續執行口罩令的必要。
加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）14日表示，他們會根據學生疫苗接種率、社區新增病例率、醫院住院人數等多項因素，在28日重新評估學校口罩令的必要性。加利說，如果未來兩周各項疫情指標繼續改善，學校口罩令最快可以在28日之後數天內解除。
加利表示，他了解學生在某些時候有摘下口罩的需要，但因為許多學生仍未接種疫苗，加上大部分社區的Omicron新增病例率仍然很高，他們不得不繼續保持戒心。
學校口罩令在加州一直是一項情緒性和政治性議題，即使是大力支持防疫規定的灣區也是如此，對學校口罩令的爭論不斷升級，部分家長和衛生專家都呼籲儘快結束學校口罩令。
上個月，一個由醫師和其他醫學專家組成的團體向州長紐森（Gavin Newsom）請願，希望讓口罩在學校成為一項選擇。這個團體認為，戴口罩會讓學生產生社交和學業上的問題。反對者則表示，鑑於新冠風險持續存在，解除口罩令是魯莽的行為。
儘管聯邦疾病防治中心（CDC）和美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）都支持學校口罩令政策，但加州是美國目前少數幾個仍然要求在學校戴口罩的州之一。隨著美國Omicron疫情減弱，各地要求解除學校口罩令的壓力不斷上升。
加州過去幾周的單日新增病例率下降速度有放緩的趨勢，灣區甚至已停止下降，14日的新增病例比一周前略有增加。灣區和加州的新冠住院人數雖持續減少，但死亡人數仍繼續攀升。
加州目前有將近75%的人口已完全接種疫苗，但5到11歲兒童的接種率僅28%。兒童疫苗接種率各縣差異極大，例如，聖荷昆縣5到11歲兒童的接種率只有17%，但舊金山有51%，阿拉米達縣56%，馬連縣70%。
經常呼籲加州放寬口罩令的舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，在大部分成年人都可以摘下口罩的同時，要求學校的孩子們繼續戴口罩並非易事，尤其是周日有成千上萬人在洛杉磯舉行的超級盃（Super Bowl）中公然無視法律規定沒有戴口罩。
甘地說：「不過，等兩周後再評估是可以接受的，因為時間不長，而且可以給還未做好準備的家長一個明確的時間表。」
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