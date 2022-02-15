商場買菜…包包先被偷 接著連愛車也不見了

Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

許多女性在買菜時，為求方便會將包包隨手放在購物推車上，但當心遭竊！住在薩拉度加的Jane Wang，2月11日接近中午時到庫比蒂諾的Cupertino Village廣場購物，一輪採買下來推著超市購物車到旁邊餐廳取餐。拿完午餐後準備卸貨上車時，發現包包不見了，心急的她趕緊回餐廳詢問，可是並未尋獲，心想先回家再處理包包遺失的意外。沒想到走回停車場時，又發現愛車也已經不翼而飛，「才短短幾分鐘而已，治安真的太差了。」

Jane回憶，當天上午她是去該商場的蟲草城買乾貨，順便到大華超市買菜，也到生計麵包逛一圈。購物完畢準備回家之前，她到餐廳領取先前預訂的水煎包，購物車順手就暫放在餐廳門口，當時包包就在購物推車上。一時疏忽下，包包被竊賊偷走也沒發現，拿了餐點就推車往停車場前去。

到了汽車旁準備將購買的一車物品放上車時，她才發現包包遭竊、手機 也在包包裡，趕緊回過頭尋找，但都無所獲。失望之餘只好走回車上，沒想到再到停車場發現，自己的愛車也不見了。她焦急下去超市借電話報案，後來是一位墨裔員工將自己的手機借她才成功報案。

「皮包就這麼一剎那的時間被拿走，完全沒注意。」Jane表示，自己上車前的習慣都是先放皮包，再將其他購物來的物品放上車，因此剛準備卸貨就發現不對，立即回去找包包。但最奇怪的是，車子的鑰匙一直都在她身上，竊賊並不是從偷走的皮包內獲得鑰匙行竊，但究竟是不是偷了皮包後跟蹤、集團所為，或是巧合事件，目前也不得而知，但想到就讓人擔心。

「包包被偷與車子被竊，兩件事是不是獨立事件我不知道，但懷疑可能是合在一起的，不然怎麼會這麼快？」Jane表示，自己在薩拉度加住了快30年，過去南灣的治安通常都不錯，但近來愈來愈常聽到各類治安事件，這次更是自己碰上。報案後警察 很快到現場做筆錄，但也不知道是否有找回的可能。

她清點後表示，被偷的包包內有信用卡 、一些禮卡，還有不到100元的現金。信用卡後來發現有被竊賊拿到加油站盜刷，已經與銀行聯繫。被偷的車子則是剛買不久的2020年銀色的Camry轎車，所幸有保險。她呼籲華人民眾要更提高警覺，如果帶著包包購物，最好是背在肩上，不要隨手放在購物車內，畢竟宵小實在太過猖獗。