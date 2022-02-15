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聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦

記者李榮／聯合市報導
聯合市首次由華人主辦社區春節慶祝活動。（王耀明提供）
聯合市首次由華人主辦社區春節慶祝活動。（王耀明提供）

農歷春節期間，華人社區在聯合市肯尼迪公園舉行一場露天音樂會，慶祝農曆新年。而這也是聯合市自成立以來，首次以華裔為主舉辦的社區居民慶農曆新年、弘揚中華傳統文化的活動。 

活動在華裔社區領袖、前學區教育委員王耀明（Jeff Wang）籌組下，由音樂總監邱翔及幾十名學生和家長義工，花了兩個多月籌備和努力下完成。王耀明指出，當天活動有超過500多人參與，多位主流民選官員與社區領袖也前往致意。聯合市的副市長代表聯合市政府歡迎參加民眾，佛利蒙市長高敘加、前加州眾議員朱感生參加活動，並向大家拜年。

當是前往的主流人士還有聯合市議員巴克斯科思、佛利蒙市議員邵陽、海沃市副市長藍寧、前市長格林、前市議員芮瓦羅和環衛局長赫南德茲、紐海文學區學區委員梅羅莉、凱納絲、奇瑪，以及聯合市莫羅爾和警察局長列尼迪等人。

「經歷了近兩年的疫情的限制，大家終於能走出家門互相祝福拜年。」王耀明指出，農曆新年是華人最重要的節慶，在新年時舉辦活動也能促進華人與主流社區的相互了解。 

他介紹，當天音樂會由少林寺文化中心的少林雄風虎虎生威精彩功夫表演拉開序幕，永恆樂團、硅谷青少年民樂團、佛利蒙老年樂團等也呈現多個中華音樂的節目，「雖然這是聯合市的第一次華人主辦的社區文化活動，但反響熱烈。大家增加了互動，也給了市民有機會與城市和學區的領導相互交流溝通。」

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