認識傳統文化 海外青年「搖搖樂」慶元宵

金山灣區僑教中心和海外青年文化大使協會諮詢導師舉辦「認識元宵節」，讓年輕二代體驗傳統文化。（記者李榮／攝影）

為增進僑民青年對僑社事務及台灣的認識、擴大海外青年志工量能，金山灣區 僑教中心和海外青年文化大使協會諮詢導師共同規畫僑社及文化培訓系列活動，第一季的「認識元宵節」講座，由諮詢導師吳季芳籌畫、文化種子教師車愛玲介紹元宵典故、台灣慶典文化習俗、應景食物等，在元宵節前夕透過講座與動手DIY搓湯圓，實際體驗傳統文化。

包括金山灣區文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、諮詢導師陳安東、劉麗鋓都應邀出席。莊雅淑致詞表示，農曆春節是華人 最重要節日之一，節慶從正月初一到十五元宵節，習俗活動各具特色。透過活動，學員不僅可以認識到台灣文化多元及特色，還可動手DIY做元宵，相信大家都能透過學習充實自我，將饒富意義與有趣的台灣文化推廣到學校與社區。

車愛玲以每日一字「元」同音「圓」代表團圓，說明元宵節典故。並且以吃元宵、提燈籠、猜燈謎介紹傳統文化，透過平溪放天燈、鹽水蜂炮、台東炸寒單爺等各地慶典活動影片，加強學員對於元宵節傳統文化典故及民間習俗之認識。當日會中並進行猜燈謎活動，並贈送僑委會虎年小提燈。在說明「元宵」與「湯圓」的差異後，車愛玲還示範實作元宵，學員也在講師指導下認真「搖」元宵，氣氛溫馨有趣。