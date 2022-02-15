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北美台灣工程師協會慶30周年 推動年輕化

記者李榮／聖荷西報導
北美台灣工程師協會轉眼已經成立30周年，協會近年來持續推動年輕化。余金榜（上排中）被選為北美總會會長。（記者李榮／翻攝）
北美台灣工程師協會轉眼已經成立30周年，協會近年來持續推動年輕化。余金榜（上排中）被選為北美總會會長。（記者李榮／翻攝）

北美台灣工程師協會（NATEA）1991年創會至今已超過30年，為了慶祝成立30周年，北美台灣工程師協會自去年中開始，向多位歷任會長徵稿，並收集台灣官方相關單位的賀函，編撰為總共超過100多頁的英文NATEA30周年特刊，即將發行。協會也遴選余金榜，以及楊燿宏擔任北美總會會長與副會長，推動「NATEA 2.0」的改革發展。

北美台灣工程師協會早期是比較傳统科技組織、持續建立官方與民間科技團體的合作關係；後來逐漸演變進入「NATEA 2.0」的數位時代，許多分會組織領導人才漸漸運用數位管理，並且進一步將組織領導階層年輕化。由於新冠肺炎疾情蔓延，過去將近二年半的時間，沒有舉辦現埸活動。但是北美台灣工程師協會還是將許多不同性質的研討會挪到線上進行，持續扮演平台的角色。

協會指出，為了配合NATEA 2.0會務的永續發展，今年度總會委員成員遴選北美台灣工程師協會創會會長余金榜，以及曾任矽谷分會會長楊燿宏分別擔任北美總會會長及副會長，希望繼往開來為協會努力，推動數位轉型。同時，也發揮前總會會長徐名璋所建立的組織年輕化的基礎，希望進一步落實到各分會，並加強各分會與台灣官方與民間組織之間更緊密地合作，「相信未來總會可以扮演適當角色、步上新世代，促進協會組織更年輕，並且成為年輕新世代專業人員職場發展平台、同時推廣科技外交，為台灣在國際科技舞台持續發聲。」

余金榜指出，協會長期推動台灣與美國及矽谷方面的聯繫，也歡迎認同北美台灣工程師協會組織願景的專業人員加入團隊，有興趣者可以上北美台灣工程師協會網站WWW.NATEA.ORG了解。

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