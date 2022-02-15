我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

最新研究報告：美西乾旱 1200年來最糟

編譯組／美聯社14日電
科學家發現，美國西部目前的乾旱是1200年來最嚴重的一次。圖為北加州奧洛維爾湖2021年5月時的乾涸情形。（美聯社）
科學家發現，美國西部目前的乾旱是1200年來最嚴重的一次。圖為北加州奧洛維爾湖2021年5月時的乾涸情形。（美聯社）

最新研究發現，美國西部的超級乾旱加速惡化，是1200年以來最嚴重的一次。

一份14日刊登在「自然氣候變化」期刊（Nature Climate Change）的研究報告指出，美西從2002年到2021年超過20年的顯著乾旱，已超過1500年代保持的紀錄，而且沒有短期內能緩解的跡象。報告計算，這場超級乾旱42%要歸咎於人為造成的氣候變遷

報告首席作者，洛杉磯加大氣候水文學家威廉斯（Park Williams）說：「氣候變遷正在使美國西部的基本狀態進一步變得更乾燥，代表最壞的情況有可能會變得更糟。」

威廉斯使用現代測量方法和可追溯到西元800年的樹木年輪，來研究美國西部包括加州、懷俄明州、猶他州、內華達州、亞利桑那州、俄勒岡州、愛達荷州、新墨西哥州、科羅拉多州西部、蒙大拿州西南部和德州等州的土壤濕度。

威廉斯數年前已著手研究目前的乾旱，表示這將是一場漫長且嚴重的超級乾旱，但當時表示，應該不會比1500年代的乾旱嚴重，因為超級乾旱通常不會持續超過20年，而且2019年十分潮濕，乾旱應該很快就會結束。

然而，事實並非如此。

威廉斯說：「這場乾旱的乾燥程度在2020年年底到2021年年底恢復成最大強度，發出了乾旱離結束還很遠的聲明。」威廉斯指出，此次乾旱比1500年代創下的舊紀錄還要乾5%。

乾旱監測顯示，美西55%的地區目前處於乾旱狀態，其中13%經歷了兩次最高乾旱程度。威廉斯表示，從土壤濕度和樹木年輪來看，這場始於2002年的超級乾旱是有史以來最乾燥的乾旱之一。

威廉斯說：「我曾經猜想，我們是否會再次看到像2002年這麼乾燥的年份，事實是，我們在20年後重新看到了。」威廉斯表示，2002年和2021年這兩個年份在統計數據上的乾燥程度是相同的，雖然不及史上最乾燥的1580年。

威廉斯發現，42%的乾旱直接來自人為造成的地球暖化，如果地球沒有暖化，美西的乾旱早在2005年或2006年就結束了。

威廉斯表示，乾旱和高溫和美西多年來一直遭受到的嚴重野火有直接的關聯。他說，如果運氣好的話，這場乾旱可以在幾個潮濕的年份裡結束。

威廉 氣候變遷 暖化

上一則

金山將為低收入家庭免費稅務服務

下一則

柏克萊加大請求州最高法院取消凍結招生令

延伸閱讀

美西南部近1200年來最嚴重乾旱 研究：最乾的20年

美西南部近1200年來最嚴重乾旱 研究：最乾的20年

超級盃門票貴 場內工作人員「夾縫看球」令人羨

超級盃門票貴 場內工作人員「夾縫看球」令人羨

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊
聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測

聖縣收緊規定 醫療機構須24小時內通報病人新冠檢測
NBA／布克16場逾40分 太陽隊史之冠

NBA／布克16場逾40分 太陽隊史之冠

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元