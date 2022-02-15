柏克萊加大請求州最高法院取消凍結招生令

柏克萊加大希望加州最高法院取消社區團體法產生的招生上限。(美聯社)

柏克萊加大 請求加州 最高法院阻止舊金山第一上訴地方法院法官的一項命令，該命令要求學校凍結招生 、限制入學人數，法院同時還在審查一個遭到社區團體反對的柏克萊加大校外建設計畫。

在一起由「解救柏克萊社區」(Save Berkeley's Neighborhoods)團體提出訴訟中，提訟者質疑柏克萊加大耗資1.26億元在校園附近建造教室與教職員宿舍項目計畫，阿拉米達縣高等法院法官8月下令暫緩該項目，並且命令柏克萊限制2022-23學年度大學部與研究生入學人數為4萬2237人。

法官賽利格曼(Brad Seligman)表示，柏克萊加大法律上被要求對建設計畫提出環境影響研究報告，卻未提到入學人數增加對柏克萊最貧窮社區住房、無家可歸人士，以及交通與噪音的影響，而且還將增加當地警消保護與健康服務成本。

校方主管則指出，相信學校對法官對建設項目的擔憂，可以獲得解決。但是，法官凍結招生的動作已是過度反應，學校已於上個月底請求法院在案件持續審理期間解除命令。

不過，舊金山第一上訴地方法院日前維持凍結招生命令。校方14日要求加州最高法院進行干預並取消招生凍結。學校律師告訴法庭，招生限制將對柏克萊加大招收低收入與代表性不足學生的能力，產生負面影響。校方認為，法官已越權發出限制柏克萊加大招生人數的命令，其與建設項目關聯性並不大。

柏克萊加大聲明表示，導因於新冠病毒，柏克萊2020-21學年度入學人數下降，基於凍結招生人數水平，大學部入學人數減少3050人，對數千名計畫想要獲得錄取進入柏克萊的學生來說，是一個悲慘的結果；研究生入學則未受影響，因為大多數錄取通知書已經寄出。

由於入學人數減少，學費收入將損失5700萬元，也將減少學校教學、財務補助與其他服務預算經費。校方也表示，計畫中的建設項目不會對附近環境造成損害。

「解救柏克萊社區」則回應表示，柏克萊加大多年來一直增加招生人數，自2005年的3萬1800人增至去年的4萬3125人，但並未提供足夠住房或考慮對周邊社區的影響。