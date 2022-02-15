我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

柏克萊加大請求州最高法院取消凍結招生令

編譯組／灣區14日電
柏克萊加大希望加州最高法院取消社區團體法產生的招生上限。(美聯社)
柏克萊加大希望加州最高法院取消社區團體法產生的招生上限。(美聯社)

柏克萊加大請求加州最高法院阻止舊金山第一上訴地方法院法官的一項命令，該命令要求學校凍結招生、限制入學人數，法院同時還在審查一個遭到社區團體反對的柏克萊加大校外建設計畫。

在一起由「解救柏克萊社區」(Save Berkeley's Neighborhoods)團體提出訴訟中，提訟者質疑柏克萊加大耗資1.26億元在校園附近建造教室與教職員宿舍項目計畫，阿拉米達縣高等法院法官8月下令暫緩該項目，並且命令柏克萊限制2022-23學年度大學部與研究生入學人數為4萬2237人。

法官賽利格曼(Brad Seligman)表示，柏克萊加大法律上被要求對建設計畫提出環境影響研究報告，卻未提到入學人數增加對柏克萊最貧窮社區住房、無家可歸人士，以及交通與噪音的影響，而且還將增加當地警消保護與健康服務成本。

校方主管則指出，相信學校對法官對建設項目的擔憂，可以獲得解決。但是，法官凍結招生的動作已是過度反應，學校已於上個月底請求法院在案件持續審理期間解除命令。

不過，舊金山第一上訴地方法院日前維持凍結招生命令。校方14日要求加州最高法院進行干預並取消招生凍結。學校律師告訴法庭，招生限制將對柏克萊加大招收低收入與代表性不足學生的能力，產生負面影響。校方認為，法官已越權發出限制柏克萊加大招生人數的命令，其與建設項目關聯性並不大。

柏克萊加大聲明表示，導因於新冠病毒，柏克萊2020-21學年度入學人數下降，基於凍結招生人數水平，大學部入學人數減少3050人，對數千名計畫想要獲得錄取進入柏克萊的學生來說，是一個悲慘的結果；研究生入學則未受影響，因為大多數錄取通知書已經寄出。

由於入學人數減少，學費收入將損失5700萬元，也將減少學校教學、財務補助與其他服務預算經費。校方也表示，計畫中的建設項目不會對附近環境造成損害。

「解救柏克萊社區」則回應表示，柏克萊加大多年來一直增加招生人數，自2005年的3萬1800人增至去年的4萬3125人，但並未提供足夠住房或考慮對周邊社區的影響。

柏克萊加大 招生 加州

上一則

最新研究報告：美西乾旱 1200年來最糟

下一則

電線地下化 太平洋瓦斯與電力公司將展開第一波工程

延伸閱讀

海倫迪勒基金會捐贈 柏加大學生公寓樓動工

海倫迪勒基金會捐贈 柏加大學生公寓樓動工
柏克萊加大學生公寓動工 為轉校生提供低價租房

柏克萊加大學生公寓動工 為轉校生提供低價租房
涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網
前柏克萊明星球員 高速路上遭槍擊身亡

前柏克萊明星球員 高速路上遭槍擊身亡
北加屋崙Spa槍擊非隨機 1死1重傷

北加屋崙Spa槍擊非隨機 1死1重傷

熱門新聞

北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元