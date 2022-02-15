金山將為低收入家庭免費稅務服務

布里德宣布為低收入家庭和個人提供地方稅收抵免和免費報稅服務，以幫助他們減輕生活負擔。 （記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德和市府人力服務中心（SFHSA）主管2月14日宣布，免費稅務中心將幫助符合條件的舊金山居民（包括無證和移民家庭）申報地方、州和聯邦稅收抵免，例如兒童稅收抵免、舊金山低收入 家庭抵免和收入所得稅抵免服務。

2021年家庭收入不超過6萬6000元的舊金山市民，都有資格獲得此項免費服務。

根據政策規定，今年符合條件的工薪家庭，可以獲得有史以來最大的兒童稅收抵免，連同家庭貸款利息以及其他稅收抵免和聯邦救濟金等，個人和家庭或可以獲得數百甚至數千元的返還。

布里德說，受到疫情大流行的影響，打擊最嚴重且難以維持生計的家庭可能不知道他們可以從稅收抵免中獲得多少優惠。這項報稅服務，不僅可以幫助符合條件的個人免費報稅，還可以幫助工薪家庭申請其他的退稅 和稅收抵免，此項政策可以幫助更多的家庭減輕一些負擔。

舊金山是少數幾個提供地方工作家庭優惠（WFC） 的城市之一。由於COVID-19大流行的影響，許多的工薪家庭處於艱難維持生計的狀態，WFC為有孩子的中低收入家庭提供高達250美元的當地稅收抵免，以幫助減輕生活負擔。工薪家庭還可以通過申請其他退款和抵免，有可能獲得高達9600元的返還。

通常，最需要這些退稅的人最不可能提交和申請退稅，包括低收入家庭、有色人種家庭和單身母親家庭。人力服務中心將從3月7日開始提供免費稅務援助，與社區組織合作，幫助更多人。詳情可登錄網站https://www.sfhsa.org 預約免費稅務援助。