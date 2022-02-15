接二連三 Walgrees宣布再關金山一分店

Walgrees又宣布再關舊金山市中心一家分店。（取自臉書）

Walgrees公司宣布，繼位於Kearny街141號的Walgrees也將於2月22日關閉之後，位於市中心Spear街88號的商店也將於2月23日關閉。該店距離主要的辦公大樓只有一個街區，那裡有Google和Autodesk的總部所在地One Market Plaza，以及最近出售的位於Beale St.77號的前PG&E總部。曾經熱鬧的街道在疫情 期間變得寂寥，因為大多數員工都待在家裡。

除這兩店之外，該公司之前已宣布關閉另外五家店面。

該連鎖店此前曾將舊金山 分店的關閉歸咎於猖獗的零售盜竊，但對於Spear街88號卻引用了其他原因。

Walgrees發言人安格曼（Fraser Engerman）說：「隨著我們繼續執行本公司戰略，擴大Walgrees作為提供醫療服務的領導者的作用，我們會更專注於在合適的地點創建合適的商店網絡，以最好地滿足我們所服務的社區的需求。在開設和關閉分店時，我們會考慮許多因素，其中包括當地市場的動態和我們客戶不斷變化的購買習慣。」

該公司在2019年表示，它計畫關閉約200家美國門店，以削減15億美元的年度成本。競爭對手CVS去年也表示，它計畫在未來三年內關閉900家門店。

Walgrees去年說，舊金山各分店的零售盜竊案是連鎖店平均水平的5倍，投入其中的安全成本是連鎖店平均水平的46倍。但對五家計畫關閉的Walgrees分店的警方報告進行分析後發現，追溯到2018年，每月的入店盜竊報告不到兩起。

其他五家即將關閉的Walgrees分店包括2550 Ocean Ave.、4645 Mission St.、745 Clement St.、300 Gough St.和3400 Cesar Chavez St.，都在市中心以外。連同其他零售商 內的藥店，Walgrees在舊金山市共有50多個地點。

還有其他許多包括服裝行業的零售商，也正在削減實體店，因為消費者湧向了網絡。Abercrombie & Fitch正在關閉其在舊金山的分店，因為該連鎖店已專注於數字產品。