缺乏動力 舊金山特別選舉提前投票少

缺乏動力，舊金山特別選舉提前投票人數少。（取自臉書）

舊金山 市2月15日的特別選舉，要求該市選民就罷免 三名聯合學區教委會成員等進行投票 表決，居住在該市東半部的選民還將對他們的州議會代表進行投票，但截至10日，只有超過10萬5000名舊金山選民交回了郵寄選票。根據舊金山選務處的數據，與該市近年的選舉提前投票率相比，這個數字很低。

2021年罷免州長紐森(Gavin Newsom)的全州特別選舉中，舊金山選民在選舉日之前五天歸回的郵寄選票數量大約為22萬張，比本次選舉的現有票數多一倍以上。而2020年的總統選舉，在類似時間點有27萬張返還，這些數字轉化為早期返還率的話，即返還的選票數除以發出的選票數，本次選舉為21%，2021年的紐森罷免為42%，2020年的總統選舉為50%。

總部設在加州的政治數據公司副總裁米切爾（Paul Mitchell）預計，這次選舉的投票率將遠遠低於前兩次選舉。他還認為，21%的提前返還率與過去的全市特別選舉的比率相符。

米切爾表示，選民投票率由兩個關鍵因素決定：選民是否有必要的路徑來投票，以及他們是否有動機這樣做。雖然向所有選民發送郵寄選票消除了投票的一些實際障礙，但人們仍然需要有動力來填寫他們的選票並把它們寄回。米切爾說：「在一個低積極性的選舉中，提供每個人一張選票是不足以讓人們投票的。」在過去的20年裡，舊金山投票率最低的選舉是2001年12月的市檢察長第二輪選舉，只有17%的登記選民參加。

一些群體的早期投票率比其他群體高：到目前為止，四分之一的註冊共和黨人已經歸還了選票，比民主黨人21%的提前歸還率高出4個百分點。然而，註冊共和黨人僅占舊金山所有註冊選民的7%，註冊民主黨人卻占63%。米切爾說，傳統上提前投票的選民往往年齡較大，白人較多，收入較高，而且比較保守。

目前按該市兩個州議會選區的回報率顯示，到目前為止，第17選區的投票率較低，為19%；而第19區的選票則為22%。按社區畫分，返回選票最多的社區是西雙峰區、Sea Cliff/普利西迪歐高地區和Diamond Heights，同時，Haight-Ashbury和North Bernal Heights等社區的提前回歸率相對較低。這些社區模式反映了以前的調查結果，即支持罷免三名教委成員的人集中在城市西部地區。