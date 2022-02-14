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2022全美華埠小姐競選 圓滿落幕

記者李怡 / 舊金山報導
2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）
2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）

舊金山中華總商會主辦，以「逆境重生 再顯美麗」（Resilience Embracing Beauty & Strength）為主題的「2022年度華埠小姐競選暨加冕舞會」，12日晚在舊金山市凱悅大酒店舉行，來自灣區和全美各地的12位華裔佳麗展開了桂冠角逐，最終摘得桂冠獲女皇稱號為李詩濤（Crystal Lee - Miss Chinatown USA）。

李錦玲獲第一公主（Vanessa Lee -Miss Chinese Chamber of Commerce/1st Princess ）、梅敏華（Jamie Moy）獲得第二公主、郭晴（Vanessa Guo）獲獲得第三公主、譚佩蒂(Kimberly Tom)獲華埠小姐稱號和友誼小姐獎（Miss San Francisco Chinatown ）。

12 位參選佳麗包括來自聖荷西市的陳柔恩、來自芝加哥市的趙鎂𨧡、來自波士頓市的郭晴、來自聖荷西的解田彤、來自卡斯楚谷市的李詩濤、來自華盛頓州Bellevue市的李錦玲、來自檀香山的林依華、來自伊利諾州Mckinley Park市的梅敏華、來自柏克萊市的邱羽晴 、來自佛斯特市的譚佩蒂、來自紐約州法拉盛市的王欣怡、來自德州糖地市的楊小雪。均由當地社團或贊助者推舉。

主辦方表示，比賽結束後，參賽的華埠小姐會擔任社區親善大使，出席虎年農曆新年的花車巡遊，並到中華總會館、中華總商會及各宗親公館答謝。

「全美華埠小姐競選」早在上個世紀由舊金山中華總商會創辦，是全球華人社區歷史最悠久的大型選美大會。此活動在1952年原為舊金山市的「華埠小姐競選」，參選佳麗也限於舊金山灣區女士。 1958年，中華總商會擴大開放給全美國各地的佳麗參選，廣集來自夏威夷、西雅圖、芝加哥、休士頓及紐約等大都會的佳麗，與灣區的佳麗一同競逐「全美華埠小姐」的美譽。

2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）
2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）
2022年度華埠小姐競選12日晚在舊金山舉行。（記者李怡╱攝影）
2022年度華埠小姐競選12日晚在舊金山舉行。（記者李怡╱攝影）
2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）
2022年度華埠小姐競選。（記者李怡/攝影）

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