慈濟舊金山支會社區揮毫迎春 多族裔同樂

慈濟義工們說道，不同族裔之間更多的節日文化交流、互相了解，才能夠營造祥和幸福社區。（林育貞供圖）

2月12日，慈濟基金會舊金山 支會志願者們再次走進位於灣景區的AliceGriffith公共房屋社區，與社區居民一起「迎春揮毫、歡慶元宵」。這個公屋社區居住了500多戶住戶，他們來自不同的族裔、宗教、語言、文化，是一個十足的多元化社區。

慈濟基金會舊金山支會於2017年開始，每星期六在AliceGriffith社區做每周一次的食物發放，以及推動零垃圾計畫，美化社區。在特殊節假日中，還舉辦不同的慶祝活動，例如中國新年、元宵節、母親節、父親節、端午節 、中秋節、感恩節、聖誕節等。藉此慈濟搭起族裔溝通和融合的橋梁，幫助500戶居民一起參與了解不同種族文化，促進社區種族和諧。

慈濟義工們說，不同族裔間更多的節日文化交流、互相了解，才能夠營造祥和幸福社區。（林育貞供圖）

慈濟舊金山支會負責人林育貞表示，上周六，他們將中國新年的文化如醒獅團帶近AliceGriffith社區，增添了歡樂氣氛，獲得當地居民的好評。本周六，慈濟再舉辦「迎春揮毫，歡慶元宵」活動，邀約灣區書法家蔡弘凱老師當場揮毫寫春聯，和在燈籠上寫祝福語，讓居民們更了解中華傳統文化，並祝福虎年家家戶戶平平安安。

林育貞說道，不少居民第一次見過現場揮毫，非常興奮。比起印刷春聯，這是非常有溫度和有感的祝福，拉近人與人之間的距離。不同種族喜歡的祝福話不同，非裔 喜歡愛、福和平安。華裔則喜歡身體健康、招財進寶、平安吉祥。

除了舉辦中國新年慶祝活動外，2月是非裔歷史月，慈濟將於2月26日舉辦非裔歷史月活動。5月第一個星期六舉辦西裔的CincodeMayo慶祝活動。慈濟義工表示，不同族裔之間更多的節日文化交流可以增進互相了解，有助營造祥和幸福的社區。