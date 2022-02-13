公開挺罷免？布里德再批地方檢察長博徹思

政見不同，市長布里德再轟地方檢察長博徹思。 （取自美聯社）

舊金山市長布里德（London Breed）似乎正準備公開支持罷免 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），所用方法與她支持下周的學校董事會罷免的方式頗相似。

今年1月，她在批評那些反對她在田德隆區（Tenderloin）發布緊急聲明，但 「沒有在舊金山的貧困中長大」的白人進步人士時，點名提到了博徹思。在周四（2月10日）NBC灣區 頻道對她的採訪報導中，布里德再次公開批評了博徹思。

曾於去年10月與博徹思發生了激烈衝突的記者沙班（Bigad Shaban）問布里德，她是否 「相信地方檢察長正在盡其所能保持城市安全」時，布里德最初回答說：「我覺得你還是應該向他提這個問題。」當沙班進一步追問她的想法時，布雷德說：「我對他所做的好多事情都無法認同。」然後她補充說，她不希望 「因個性衝突，或因為比新聞節目中的某一段話更復雜的事情，而在媒體上公開打架。」

檢察長博徹思與市長布里德的衝突再次升級和公開化。 （取自美聯社）

幾句話之後，她解釋了何為更複雜的事情：「我們需要開始把注意力更多地集中在支持這個城市的受害者上，而不是在支持罪犯上，可悲的是在某些情況下我們正在這樣做。」而這些話，正是那些支持在6月7日罷免博徹思的人經常使用的攻擊語言。

在給NBC灣區的一份聲明中，地方檢察長辦公室說，該機構「極大地擴展了我們的受害者服務部門，包括為財產犯罪的受害者設立新的倡導者職位。」以及增加更多講英語以外的語言的工作人員，以增加外展的範圍。

NBC灣區沒有向布里德詢問有關罷免的問題，但布里德之前告訴「紐約時報」說：「我確實知道我將如何投票，但我還沒有準備好公開透露我的計畫。」

布里德最近在犯罪問題上的言辭有所升級，並提出了新的 「嚴厲打擊犯罪 」政策。警長史考特（Bill Scott）最近也公開指責博徹思。上周，他的警察 部門退出了與地方檢察長辦公室達成的關於調查警察槍擊事件的協議，但史考特可能有其他的政治動機，而不是字面所說的那樣簡單。