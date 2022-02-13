宇洛縣大麻除罪逾700項 提供居民改善救濟機會

宇洛縣與刑事司法合作夥伴合作，清除了700多項與大麻有關的定罪。（本報資料照片）

根據「洛杉磯時報」最新調查發現，成千上萬的加州 人紀錄中，仍然有重罪、輕罪和其他與大麻相關的定罪。宇洛縣 與刑事司法合作夥伴合作，清除了700多項與大麻有關的定罪，這是加州選民批准第64號提案的刑事司法改革項目的一部分，在州和聯邦司法部數據庫中清除了他們的紀錄後，居民已經改善社會經濟成功的機會。

根據「紐約時報」調查結果，議員Mia Bonta起草了一項法案，該法案將自動封存符合條件的大麻相關定罪的犯罪紀錄。Bonta說，將專注於確保加州信守承諾，該措施將允許加州法院在2023年1月1日前更新案件紀錄，並將其發送給維護全州犯罪歷史數據庫的加州司法部。

加州選民2016年11月通過了第64號提案，21歲及以上的人購買、擁有、種植和使用少量休閒大麻合法化 ，根據該措施，被判犯有許多大麻罪行的人可能會根據個人的年齡和指控而減刑，更具體地說，被判犯有特定大麻罪行的人可以向法院申請撤銷其定罪或將重罪減為輕罪，將輕罪減為違規。

宇洛縣地方檢察官、公設辯護人和高等法院兌現了加州的承諾，宇洛縣選民以60%以上的票數通過了第64號提案。2017年宇洛縣公設辯護人Tracie Olson查明並處理了那些因64號提案而被定罪的人，這些人目前正在監獄或監獄服刑，或因大麻定罪而被假釋。此外，公設辯護人辦公室還為與他們聯繫的任何人提出了救濟申請。

Olson說，幾十年來，這些大麻定罪對數百名約洛縣居民的生活產生了不利影響，並對有色人種和社會經濟地位低下的人產生了不同的影響。我很高興我們終於能夠幫助這些人繼續他們的生活。