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填APAPA「亞太裔問卷」 送25元亞馬遜禮品卡

APAPA 媒體部 

亞太公共事務聯盟（APAPA）、亞太裔美國人健康論壇（APIAHF）及紐約大學亞裔美國人健康研究中心（CSAAH）合作展開一項問卷調查，了解更多關於亞裔美國人、夏威夷原住民等亞太裔人士的經驗和需求，尤其是新冠疫情期間，住在美國的亞太裔人士。這項問卷調查將有助於開發資源和計畫，同時也能在疫情期間支持亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區。

若完成問卷，有機會得到一張價值25元的亞馬遜禮品卡，問卷完成後將寄出，填寫問卷者只要有興趣收到禮品卡，可在問卷最後填寫簡單的表格，任何訊息都不會被公開，此問卷預計將收1000份為止。問卷調查網址如下：https://redcap.link/national-covid

亞太公共事務聯盟表示，調查目的是為了更加了解亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區在新冠疫情期間遇到的經驗以及需求，只要是年滿18歲以上，自我認定為亞裔美國人、夏威夷原住民或太平洋島民且目前仍居住在美國的人們都能參加。

目前問卷以英語，稍後也將以阿拉伯語、孟加拉語、簡體中文、正體中文、楚克語、印地語、日語、韓語、馬紹爾語、夏威夷原住民語、尼泊爾語、旁遮普語、薩摩亞語、他加祿語、湯加語、烏爾都語、越南語等提供。

原住民 亞裔 夏威夷

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