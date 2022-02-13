染疫人數降 宇洛縣15日起取消室內口罩令

宇洛縣宣布，15日將正式結束室內口罩令，與加州州府的衛生指南保持一致性。（本報資料照片）

隨著新冠肺炎感染人數曲線的下降，加州衛生官員日前宣布，將於16日起對於接種疫苗 者，取消強制要求配戴口罩 的要求，但在學校仍須戴口罩。宇洛縣 宣布，15日將正式結束室內口罩令，與加州州府的衛生指南保持一致性。

自從去年Delta變種病毒肆虐，確診者激增後，宇洛縣等各地方政府都配合加州州府宣布重返室內口罩令，要求民眾在公共場合、工作場所等室內得戴口罩，不過這項命令將於15日正式結束。宇洛縣表示，主要是因為傳染性相當高的Omicron變種病毒確診案例已從高峰下降，宇洛縣的住院人數也減少了，因此可以配合州府結束口罩令。

宇洛縣政府官員指出，疫情剛開始爆發時，幾乎很難抵擋病毒的傳播力，也導致醫療保健系統超載，不過疫情發展至今，情況已經相當不同了，病毒也發生了變化，與過去的變種病毒相比，Omicron變種病毒引發重症的機率不高，且目前也得到了各種預防措施，像是5歲以上的人們施打疫苗的比率大幅度提升，不僅可以預防重症，也能減緩住院及死亡人數。

此外，藥廠等醫療機構也積極發展各種抗病毒藥物及抗體治療等方式，從全加州的數據來看，住院和死亡的比率已經大幅度降低，不再像之前一樣。

宇洛縣衛生官員Aimee Sisson表示，更重要的是，Omicron變種病毒造成的確診高峰浪潮也正在消退中，雖然新冠病毒無法完全消失，但人們已經學會如何與病毒共存了，取消室內口罩令就是讓人們與病毒共存的第一步。Aimee Sisson建議宇洛縣內的每個人近期仍最好在室內戴口罩，不過從本月16日起，完全接種疫苗的人將不再需要戴口罩。

此外，州政府雖然將於16日取消全面室內口罩要求，但16日後，州衛生命令將繼續要求在許多例外的環境中，實施室內口罩令。包括所有K-12學校、托兒所、大眾運輸、醫療機構、庇護所、監獄和長期照護機構等，都還是必須配戴口罩，而未接種疫苗的人也需要在室內戴口罩，風險很高的時候，建議即便完全接種疫苗了，也最好戴口罩。

宇洛縣議長巴拉哈斯（Angel Barajas）表示，過去兩年，新冠疫情給大家帶來了很多挑戰，宇洛縣的居民已表現出他們願意遵守公衛要求。他說，我們將繼續支持居民保護自己和他人免受病毒侵害，結束室內口罩令並非口罩沒有用，口罩仍有防疫的效果，我們也建議任何情況下感到不安全的人們都要戴上適合且有效的口罩，例如N95、KN95、KF94等口罩，或是在外科口罩上再加一層布口罩。

巴拉哈斯表示，我們也強烈建議5歲以上的人們都要接種疫苗，加強自己的抵抗力，只要有任何症狀或曾與陽性者接觸，或是聚會、旅行前後，都要接受檢測，倘若生病了，也務必在家裡，不要外出。有關更多終止室內口罩令的訊息，可以至網路查詢，網址為：www.yolocounty.org/covid。