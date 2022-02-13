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讀者來函：菲律賓裔美國人（二）

李元慶
李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

1901年William Howard Taft擔任美國駐菲律賓總督，他後來也是美國第27屆總統。

他和部分美國當權者認為，要用教育的方式來改變菲律賓，培養菲律賓自己的人才，幫助發展，加強美國和菲律賓之間的樞紐。一方面派出大批美國教師去菲律賓，另一方面美國國會通過了「Pensionado法案」，專門給菲律賓學生、學者提供獎學金，來美國學習。

1903到1940年間，大約有一萬四千名菲律賓人來美國學習，有一部分的人畢業後留在美國。1943年後，美國有個我們可能都聽說過的「富布賴特計畫」（Fullbright Program）以及卡特基金會、福特基金會等，中國大陸許多學者、學生受益來美國學習和訪問。

從菲律賓這段歷史也可以看出，美國希望透過美國式的教育方式，來影響非西方國家，不僅是科學文化，還有美國的民主治國的理念。

從我們的經歷也可以看出這個過程。我們這些透過各種方式來美國的中國大陸留學生，經過學習有了專業技術，雖然政治上從來沒有被灌輸過任何東西，但在閱讀新聞以及觀察美國民主過程中，絕大多數人接受了美國的政治理念，相信民主的議會制度、言論自由、言而無罪。按照大國目前的宣傳，我們是被「洗腦了」。最近還有更加文革式的語言，來描述這些被「西化」的群體。

大國其實也採用了這種方式來推出大國的理念和影響，包括世界各地的「孔子學院」。過去老美不在乎，現在開始嚴加控制了，甚至還有被關門的。

美國的理念是民主治國和自由言論，而大國是什麼呢？是特色社會主義？是共產主義理念？想了一下，總結不出來，好像國內也不提「共產主義」了，多是在習主席為中心的黨中央的核心領導，特色社會主義。

回到菲律賓移民話題。美國上個世紀初是工業迅速發展，農業開始地區專業化的時期，需要大批勞動力。冷藏保存技術的出現，使得農產品可以輸送到全國各地。加州中谷地區發展成為美國的糧倉、菜藍子和水果箱。這些農業不僅供應當地所需，在歷史上從來都是這樣，現在可以遠送到美國各地，換取金錢的商品，可以擴大生產了。

如此，加州及西海岸的農場主需要雇傭大批農工，可是1924年的亞裔移民限制法令，使得華裔和日裔農工得不到新的來源。但由於菲律賓是「國民」，不受限制，因此菲律賓農工在1920年是五、六百人，到了1930年已經是4萬4372人了。

夏威夷的情況相似，而且前期的日本裔果園農工聯合在一起鬧過多次罷工，要求改善生活環境，提高工資待遇。夏威夷在雇傭菲律賓農工的時候動了腦筋。這些日本人都講日文，沒有溝通問題，所以容易聯合起來罷工，可是菲律賓人的語言很多，這些農工大都沒有受過什麼教育，英文不行。

他們有計畫地從菲律賓不同地區招工，有些人講Tagalog語、Ilocano語，還有幾種Visayan方言的，這樣他們互相之間無法交流，也避免他們聯合起來向農場主罷工。

夏威夷菲律賓裔人口中，有相當一部分人說Ilocano語，這也是菲律賓前總統馬可仕的母語，馬可仕在菲律賓下台後，美國安排下，到了夏威夷，那裡講Ilocano語的老鄉們繼續支持他，最後也死在那裡。

1946年菲律賓獨立後，美國仍有大批駐軍。從1946到1965年間，有一半的菲律賓移民是美國軍人的妻子，因為這類移民是不受限制的，而且軍人基本上是男性。

1960年美國出生在菲律賓的人口大約是10萬人，接著是1965年開放的技術移民。與其他主要亞裔一樣，菲律賓也是這個新政策的收益族群。

對菲律賓來說，移民的「推力」是國內收入低，雖然他們有很多人教育良好，特別是懂英文的專業人才。然而美國的「拉力」是待遇高，而且需要技術人才。

1966年到1991年，因為美國醫療專業人員的短缺，至少3萬5千名菲律賓護士移民到美國。這個移民方式一直延續到現在，2005年全球參加外國護士資格考試的，55%是菲律賓人，只要通過這個考試就有資格移民美國。所以大家現在在醫院經常可以看到菲律賓護士。

看到報導，現在有中國護士參加這個考試，成功後移民美國的經驗，不過英文應該是她們的最大障礙。相較之下，菲律賓人的英文問題不大，他們的教育系統中，英文使用率相當高。

目前菲律賓人移民趨勢不減，光是2016年，單一年移民人數就達5萬。菲律賓人在加州的人口數量最多，但菲律賓人在夏威夷則是移入人口比率最高的，菲律賓裔在夏威夷的人數十多年前就超過了日裔，成為各族裔中人數最多的。

移民 夏威夷 教育

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