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結盟反政府組織 暗殺屋崙聯邦警察 前空軍認罪

編譯組╱灣區11日電
暗殺屋崙聯邦警察前空軍中士卡里羅在法庭認罪。(美聯社)
暗殺屋崙聯邦警察前空軍中士卡里羅在法庭認罪。(美聯社)

加入反政府民兵組織並開始策畫針對執法部門進行謀殺襲擊的前空軍中士卡里羅(Steven Carrillo)，日前在法庭承認於2020年5月在屋崙駕車槍擊案件中、殺害聯邦保衛服務警員安德伍德 (Dave Patrick Underwood) 。

33歲的嫌犯卡里羅11日認罪，聯邦地方法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)要求他唸出自己認罪協議並納入紀錄。此舉實質上迫使他公開承認不僅謀殺了安德伍德，還與反政府組織結盟、策畫襲擊，並在社交媒體臉書宣傳反警察暴力。

在卡里羅對兩項聯邦罪刑認罪之前，法院聽取安德伍德的家人賈克伯斯(Angela Underwood Jacobs)的陳述。她稱卡里羅是「國內恐怖份子」(domestic terrorist)，是他曾誓言保護美國的侮辱。

卡里羅在安德伍德被謀殺一周後被捕。之前還在一場槍擊案中，伏擊謀殺聖他克魯茲警局警員古茲維勒(Damon Gutzwiller)並傷害其他三名警員。警方稱，他投擲管狀炸彈，並用他用來殺害安德伍德的同一把槍、向警察開火。

檢察官與辯方已同意卡里羅應面臨41年判決。但首先將須讓法官羅傑斯簽署判決。法官11日在法庭上說，需要足夠證明這項協議的合理性。若羅傑斯法官決定不接受刑期，代表著卡里羅將接受審判。

卡里羅在法庭上宣讀一份冗長聲明，承認使用自製AR-15型步槍射殺安德伍德，並打傷他的搭檔。當時他從一輛白色麵包車上發射19發子彈。時間是5月29日，開車經過屋崙市中心聯邦大樓(Ronald V. Dellums Federal Building)。他也承認他在網路上積極討論並鼓勵暴力，與一個反政府組織結盟，表示這是延續破壞政府的好時機。他承認鼓勵其他反政府組織布加洛(Boogaloo)追隨者、利用擾亂煽動對警察的暴力行為。

被捕之前，卡里羅駐紮在費爾菲德(Fairfield)特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)，被分配到一個反恐中隊。他之後加入北加州反政府激進民兵組織，被稱為灰熊偵查員(Grizzly Scouts)。組織提供武器訓練，安排與警方展開全面戰爭，攻擊警調人員。

警察 屋崙 槍擊

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