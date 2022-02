遊民營區有人縱火 威脅財產安全 蘇沙利度進入緊急狀態

遊民營區出現危險活動,蘇沙利度宣布進入緊急狀態。(圖片截取自電視畫面)

北灣蘇沙利度(Sausalito)10日宣布當地進入緊急狀態 。市府官員稱,導因於城市允許無家可歸者居住在公園與周圍的遊民營區,出現危險活動。

蘇沙利度市經理與緊急服務部門主任薩帕塔(Chris Zapata) 在緊急公告指出,危險與犯罪活動發生在海軍公園(Marinship Park)與鄰近網球場,遊民營區從之前位置轉移到此地,正在發生「對人員和財產安全造成極端危險條件」(conditions of extreme peril to the safety of persons and property)的情況。

根據公告內容,公園內有人縱火 與製造爆炸,公開使用酒精與其他毒品 ,並有暴力或威脅暴行,並污損或破壞公有與私人財產。

公告指出,這些情況可能已超出城市服務、人員、設備與設施等可控制範圍,上述極端危險情況,需要宣布進行緊急狀態。蘇沙利度市長凱爾曼(Janelle Kellman)聲明表示,緊急狀態公告是向馬連縣領導發出明確信號,蘇沙利度小鎮需要縣府額外資源、資金與人力來應對危機。

緊急狀態公告就在由民營區內發生火災與爆炸、摧毀營區內兩個帳篷後不到24小時內發出。蘇沙利度警方聲明指出,61歲遊民營地居民赫茲伍德(Debra Ellen Hazelwood)用打火機點火燃燒兩個帳篷,包括她自己與附近的一個帳篷,帳棚內有一個丙烷罐引發爆炸。赫茲伍德已經被捕,保釋金定為15萬元。警方表示,她被控縱火。

凱爾曼表示,蘇沙利度為遊民提供庇護所,這些居民曾被拒之門外,許多人感到被背叛或忽視。「馬連縣無家可歸聯盟」(Marin County Homeless Union)主席包威爾森(Robbie Powelson)則認為,緊急狀態聲明對城市相當負面,不會帶來任何真正解決方案。他說,現正處於隆冬,只能努力生存。

市府官網11日發布有關海軍公園遊民營地最新消息,官員稱,當局了解營區對公眾、當地商業與城市服務的影響,蘇沙利度市致力將影響減到最低,並確保提供營地與公眾安全環境。緊急狀態將持續7天,可能於蘇沙利度市議會會議期間,批准或結束緊急狀態公告。