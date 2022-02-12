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捷運不夠乾淨安全 乘客恐懼 灣區大眾交通一大障礙

編譯組／灣區11日電
民眾的恐懼心理，是灣區大眾交通系統必須克服的最大障礙。（Getty Images）
民眾的恐懼心理，是灣區大眾交通系統必須克服的最大障礙。（Getty Images）

對舊金山居民潘姆（Robin Pam）而言，大眾交通系統是她疫前生活中不可或缺的一部分。她每日搭乘灣區捷運（BART）上班，傍晚搭乘MUNI巴士到安親班接小孩。

但從2020年3月開始，MUNI的服務因新冠疫情被史無前例大幅削減，包括潘姆使用的23-Monterey路線。由於交通方式選擇減少，她拿出在首個居家避疫令（shelter-in-place）頒布前購買的電動單車代步。兩年多來，這輛電動單車已成為她和家人主要的交通工具。潘姆說：「我想，這會是我們在交通上的永久性改變。」

目前，MUNI和捷運仍是灣區數十萬居民每日不可或缺的交通工具，但隨著疫情進入第三年，許多人變得像潘姆一樣，只會偶爾使用大眾交通系統，或根本不坐。

舊金山紀事報（Chronicle）表示，遠距工作、遲遲未能恢復的交通服務和人們不斷改變的習慣，都影響了許多「前任」大眾交通工具乘客的日常生活。但是，對許多乘客來說，他們在疫前對大眾交通系統的看法並未改變，例如捷運不夠乾淨、不夠安全，加劇了人們對搭乘火車或巴士的抗拒。

儘管灣區大眾交通系統未曾爆出集體染疫事件，但一些乘客仍然覺得在疫情期間搭乘大眾交通工具是危險的，希望當局能更嚴格執行聯邦規定的公共交通口罩令。

大眾交通系統官員表示，他們在疫情期間不斷努力改善乘客的經驗。灣區捷運局表示，去年夏季，他們為捷運車廂裝設了新的MERV 14空氣過濾機，可以在70秒內完全過濾車廂內空氣，還增聘了更多清潔人員和十名「交通大使」（transit ambassador）。

儘管如此，乘客對捷運的疫情看法仍是該系統復甦的一大障礙。1月對捷運現任和前任乘客進行的一項調查發現，在1006名受訪者中，約37%的人將清潔和人身安全列為他們較少或根本不搭乘的原因，但最主要的兩項原因是遠距工作和搬到捷運沒有到達的地區。

對哈樂迪（Sandra Halladey）來說，新冠病毒是她減少搭乘大眾交通工具的主因。她說：「如果非得要搭乘捷運不可，我還是會搭。但因為捷運的清潔和安全宣傳工作做得並不好，因此，與其和一群人擠在一個封閉的空間裡，我寧願選擇其他交通方式。」

交通官員表示，白領階級重返辦公室是恢復載客量的主要推動力。不過，負責營運MUNI的舊金山市交通局（MUNIcipal Transportation Agency）局長湯姆林（Jeffrey Tumlin）表示，克服民眾的恐懼心理會是大眾交通系統的持久戰。

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