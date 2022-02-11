我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

科技人轉學中醫 莫偉明18日辦健康講座

記者李榮／密爾比達報導
莫偉明原先是科技人，後來轉學中醫。（莫偉明提供）
莫偉明原先是科技人，後來轉學中醫。（莫偉明提供）

在灣區以科技業為主，不過陸續有不少科技人，後來轉而投入中醫的領域，醉心研究中國傳統的醫療理論與實踐。像是1986年從台灣來美國南加大留學的莫偉明，碩士時學的是電機工程，畢業後就來到矽谷，一直從事半導體高科技的工。但後來因緣際會下，決定轉職為中醫師，還在醫學大學教書。

他表示，中年以後，看到在台灣父母和長輩們的健康出了一些狀況，並且覺得西醫的治療方式仍有一些不完善之處，因此開始對傳統的中醫產生興趣，開始研究，愈學愈有興趣。

「健康還是要掌握在自己手裡，不能完全交給醫院。」莫偉明表示，進入中醫領域後發現，中醫的確博大精深，是古人留給子孫後世的智慧精華，「其實中醫是非常有邏輯性的科學，正好適合學工程的人來深入學習，所以我就進入國際中醫藥大學，並且閱讀許多古代與中醫大師的醫書醫案。三年畢業之後參加加州政府的針灸師執照考試，通過後就全心投入中醫服務的行業，並在業餘繼續完成中醫博士學位，目前也在中醫大學任教。」

莫偉明指出，中醫師是利用「望、聞、問、切」四診合參來做整體的診斷，不是很在意西醫所著重的病名。中醫做辯證論治，開出針灸或是中藥處方，或是利用鬆筋手法來做治療。另外，還有五運六氣的辯氣論治方法，配合每人的體質和在大自然的節氣規律來治病，像是是痛症婦科、一般內科、慢性病、失眠，和憂鬱症等，都能透過中醫的方法來調理身體。

他還指出，像是新冠肺炎疫情已經兩年多，還不斷有變種病毒的快速傳播。事實上，以中醫的角度來說，也是可以運用中醫理論，透過「五運六氣」等做好防護與養身。對於疫情，他表示，Omicron不是一般流感，但中醫還是有一套方法，能夠幫助幫助預防與緩解。

莫偉明將於2月18日上午10時在媽媽教室舉辦講座，講座以Zoom進行，免費參加。Meeting ID：998-806-3500，密碼：Modesto101（M大寫）

疫情 南加大 加州

上一則

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

下一則

四分衛伽羅博羅交易2大難題 49人休賽期重要考驗

延伸閱讀

中風後偏癱、疼痛 中醫針灸治療馳援

中風後偏癱、疼痛 中醫針灸治療馳援
陳桂女中醫 針灸改善體質增強免疫力

陳桂女中醫 針灸改善體質增強免疫力
加州五系中醫藥大學舉辦「網上招生說明會」

加州五系中醫藥大學舉辦「網上招生說明會」
蕁麻疹反覆發作 中醫：中藥+按摩改善

蕁麻疹反覆發作 中醫：中藥+按摩改善
改善中風後偏癱、疼痛 中醫針灸治療有效

改善中風後偏癱、疼痛 中醫針灸治療有效

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光