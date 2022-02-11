科技人轉學中醫 莫偉明18日辦健康講座

莫偉明原先是科技人，後來轉學中醫。（莫偉明提供）

在灣區以科技業為主，不過陸續有不少科技人，後來轉而投入中醫的領域，醉心研究中國傳統的醫療理論與實踐。像是1986年從台灣來美國南加大 留學的莫偉明，碩士時學的是電機工程，畢業後就來到矽谷，一直從事半導體高科技的工。但後來因緣際會下，決定轉職為中醫師，還在醫學大學教書。

他表示，中年以後，看到在台灣父母和長輩們的健康出了一些狀況，並且覺得西醫的治療方式仍有一些不完善之處，因此開始對傳統的中醫產生興趣，開始研究，愈學愈有興趣。

「健康還是要掌握在自己手裡，不能完全交給醫院。」莫偉明表示，進入中醫領域後發現，中醫的確博大精深，是古人留給子孫後世的智慧精華，「其實中醫是非常有邏輯性的科學，正好適合學工程的人來深入學習，所以我就進入國際中醫藥大學，並且閱讀許多古代與中醫大師的醫書醫案。三年畢業之後參加加州 政府的針灸師執照考試，通過後就全心投入中醫服務的行業，並在業餘繼續完成中醫博士學位，目前也在中醫大學任教。」

莫偉明指出，中醫師是利用「望、聞、問、切」四診合參來做整體的診斷，不是很在意西醫所著重的病名。中醫做辯證論治，開出針灸或是中藥處方，或是利用鬆筋手法來做治療。另外，還有五運六氣的辯氣論治方法，配合每人的體質和在大自然的節氣規律來治病，像是是痛症婦科、一般內科、慢性病、失眠，和憂鬱症等，都能透過中醫的方法來調理身體。

他還指出，像是新冠肺炎疫情 已經兩年多，還不斷有變種病毒的快速傳播。事實上，以中醫的角度來說，也是可以運用中醫理論，透過「五運六氣」等做好防護與養身。對於疫情，他表示，Omicron不是一般流感，但中醫還是有一套方法，能夠幫助幫助預防與緩解。

莫偉明將於2月18日上午10時在媽媽教室舉辦講座，講座以Zoom進行，免費參加。Meeting ID：998-806-3500，密碼：Modesto101（M大寫）