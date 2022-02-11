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聖荷西教師性虐17歲學生 學區賠200萬

記者王子涵／聖荷西報導
西班牙語教師查瓦利亞2019年被指控對一名17歲學生實施性虐待。（聖荷西警局）
西班牙語教師查瓦利亞2019年被指控對一名17歲學生實施性虐待。（聖荷西警局）

聖荷西Pioneer高中西班牙語教師查瓦利亞（Ricardo Chavarria）2019年被指控對一名17歲學生實施性虐待。該名學生聲稱她被查瓦利亞虐待和猥褻了近四個月，然而學區並沒有進行任何的干預和調查。聖荷西聯合校區10日同意向受害人賠償2百萬元。

受害人律師諾蘭（Cristina Nolan）當天宣佈，在查瓦利亞被聖荷西警方逮捕的三年後賠償協議終於達成，嫌疑人也被判定犯有六項性侵未成年人罪。「我們希望聖荷西聯合校區，以及其他所有校區可以在保護學生安全方面做的更好。對未成年人的性騷擾是個嚴重的問題，它源於缺乏有效的監督、問責和報告。」

學區方面暫時未對賠償一事發表意見。

查瓦利亞於2001年8月受雇於聖荷西聯合學區，並在Pioneer高中教授西班牙語的課程。受害人第一次見到查瓦利亞是在他的西班牙語課上，那時她還是一名高二的學生。訴訟中寫到，受害人後來成為查瓦利亞的教師助理。隨後查瓦利亞開始誘導受害人，並最終在課間和課後在他的教室裡對她進行性虐待。

根據訴訟上寫到，查瓦利亞在2018年10月至2019年1月，總共四個月內對該學生進行了多次的性虐待和猥褻。

儘管學區在查瓦利亞被捕當天就對其進行了無限期的無薪行政休假，但訴訟稱，學區員工還是忽視了本可以避免這場悲劇發生的「多個紅旗信號」。訴訟中寫到，查瓦利亞經常與學生在校園內「不斷進行電子通信」，而且工作人員經常看到他在放學後與學生單獨在校園內。

查瓦利亞被判處一年監禁，緩期五年，以及被登入全國性犯罪者名單中。根據法庭的記錄，如果查瓦利亞不遵守緩刑條件，可能會被判處5年零4個月的監禁。

學區 聖荷西 性騷擾

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