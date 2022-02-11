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灣區華人寫作協會成軍 科技人號召：矽谷不是文化沙漠

記者李榮／庫比蒂諾報導
金山灣區華人寫作協會成立，希望證明矽谷不是文化沙漠。（記者李榮／攝影）
金山灣區華人寫作協會成立，希望證明矽谷不是文化沙漠。（記者李榮／攝影）

前中國工程師協會會長、科技人鄭佐明，宣布成立金山灣區華人寫作協會（Chinese Writer Association in San Francisco Bay，CWASFB ），是灣區首個以華人為主、不分性別的寫作愛好者協會。

鄭佐明博士畢業後進入科技業，在IBM工40年，退休後開始從事寫作，目前已出了三本英文小說。他表示，協會是非營利組織，成員都喜好文藝，不一定要是作家，也可以是寫作愛好者。協會的宗旨以交換寫作經驗、聯絡感情，促進文藝交流為主要目的，並將定期舉辦藝文活動以帶動灣區的文學藝術風氣。

鄭佐明在IBM工作40年，退休後寄情寫作，已經出了三本英文小說。（記者李榮／攝影...
鄭佐明在IBM工作40年，退休後寄情寫作，已經出了三本英文小說。（記者李榮／攝影）

鄭佐明進一步表示，寫作、出版在這個時代相當不容易，成立協會也是希望作為平台，串接作家、出版社，以及出書經紀等資源，希望有更多的愛好者能夠順利將著作出版。

矽谷以科技業為主，許多人都說矽谷是「文化沙漠」，但其實矽谷臥虎藏龍；除了科技人才眾多之外，還有許多專業的文藝人士。特別是許多科學家原來只是為了生活而學工程，退休後則開始追求自己的興趣，並開始研究文學與藝術。因此，金山灣區華人寫作協會雖然是初創，卻網羅了灣區多位優秀的作家。除了會長鄭佐明以外，首任副會長李嘉音原來也是電腦工程師，後來轉入理財行業，但因為喜好文學閒暇之餘跨界寫作。

協會秘書長林中明畢業於台灣成大電機系，來美國拿到電機碩士後在貝爾實驗室工作，獲有20多項專利，退休後研究中國古典文學，著有「詩行天下」與「斌心雕龍」。

另外，協會財務長則是全美中文學校前會長鄭良根、公關為灣區作家冰清，網路文宣則由周典樂負責。另外，協會也邀請灣區知名學者朱埼及名小提琴家兼詩人曹樹堃擔任榮譽顧問。

負責會員審核的黃雅純，畢業於台灣政治大學，在紐約哥倫比亞大學拿到教育碩士學位後，在教育界服務多年。黃雅純寫的小說「尋找玉蘭花」曾獲作家筆會一等獎，多部小說被皇冠雜誌選用，皇冠為她出版「紐約女人的愛情」及「那年，蝶年」等。

創會會員之一的「大邱」也是知名作家，作品常發表於世界副刊。大邱早年是電腦工程師，退休後開始寫作，已出過三本書，其中「流不盡的綠水悠悠」曾獲得華文著述獎散文類首獎。創會會員另有灣區名詩人謝勳，名作家張燕風，余國英，王婉娜等人。

灣區 退休 矽谷

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