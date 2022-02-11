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沙特醫療集團被訴 求償12億元

編譯組／沙加緬度10日電
300萬原告向沙特醫療集團求償12億元。（美聯社）
300萬原告向沙特醫療集團求償12億元。（美聯社）

代表300多萬雇主和民眾提出的關於高額醫療費用的訴訟，在10日開始的反托拉斯集體訴訟審判中，向北加州的一個大型醫療系統尋求多達12億元的賠償。

訴訟中的原告在法庭文件中稱，沙特健康公司(Sutter)濫用其市場力量，阻止病人使用低成本的保險和低成本的醫院，「在經濟上造成了巨大的不利影響」。

沙特健康公司在9日聲明中說，期待著「證明在北加州高度競爭的市場上，沙特的綜合醫療網絡提供高質量的醫療服務，創造效率，降低總的醫療成本，使我們所服務的不同社區受益」。

訴訟稱，沙特公司利用其在北加州七個主要農村地區住院服務的市場力量，在其他四個有競爭的社區約束保險公司。訴訟稱這使得沙特公司可以多收自己的服務費，並在2011-2017年間向原告多收近4億元的保險費。如果原告在對沙特健康公司的訴訟中獲勝，法律允許三倍賠償，這意味著賠償金可能會達12億元。

被指名的原告是四名自2011年以來支付醫療保險費的個人和兩家為其雇員支付保險費的公司，但也包括北加州大部分地區處於相同情況的任何個人或公司。原告律師估計這包括300萬名病人和雇主。這是對沙特健康公司提起的第二起此類訴訟。

在目前的案件中，舊金山地方法官比勒（LaurelBeeler）裁定支持該案進入審判階段，並指出「這些合同是全系統的，要求醫療計畫在（非競爭性）市場中涵蓋沙特公司的住院服務」。

法官裁定，陪審團將決定這是否是為了硬行提高價格，並通過提高保費轉嫁給患者。

沙特公司稱，沒有證據表明它在努力維持其壟斷力量，稱保險公司應該為成本上升負責。並指出沒有人指控其合同影響了病人的護理。盡管有反壟斷指控，但它說本來競爭就很激烈。

舊金山法庭正在進行的審判，包括規模更大的雇主和個人患者群體，其涉嫌的損害賠償的潛在價格甚至更大。

在10日開庭前，9日進行了陪審團選擇。審判預計需要四到六個星期。

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