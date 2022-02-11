我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

罷免金山3教委 華人／亞裔選民拓展工作組12日大造勢

記者李怡／舊金山報導
圖為罷免對象之一舊金山教育委員高勵思。（本報檔案照片）
圖為罷免對象之一舊金山教育委員高勵思。（本報檔案照片）

華人／亞裔選民拓展工作組表示，12日（本周六)上午10時30分，將和其他支持罷免教育委員運動的人們一起聚集在舊金山的CarlLarsenPark(日落區的19大道和Vincente街)，為15日的罷免選舉進行最後造勢。

帶領罷免工作的主要領導和支持人，將發言感謝所有義工在過去的十個月裡不知疲倦地收集簽名及登記選民。集會參與者將在上午11時至中午12時，在第19大道展示橫幅，並提醒舊金山居民在15日或之前投票罷免教委。

本次活動將聚集來自華人／亞裔選民拓展工作組、華裔民主黨協進會(CADC)、罷免教育委員活動基金、舊金山家庭組織和舊金山家長聯盟的志願者，以及來自全市各區的其他罷免教委支持者。

工作組義工徐安說，在1月31日之前，目標是登記新選民。在短短六周內總共登記了560名新選民，其中包括418名首次公民選民，和142名有資格在舊金山教委選舉中投票的非公民家長。現在他們的義工繼續在全市十幾個地點教育選民，告訴仍然希望登記的人們如何在選舉日當天登記及投票。

據了解，這次運動的高潮將是12日的集會，屆時志願者和支持者將聚集在一起展示團結的力量，並慶祝工作組取得的成果。

工作組指出，亞裔學生約佔舊金山聯合學區學生人數的39%。亞裔社區中的大部分家長都依靠公立學校系統來教育他們的孩子，並相信教育委員會應該為學生的最大利益而工作。現任教委的作風和作為已完全辜負了社區的信任。這些教委搞政治而不搞教育，完全不為學生們著想，還公開歧視亞裔社區。這種行為激發了亞裔社區組織起來罷免三位現任的教委成員的鬥志，以保護孩子的教育。

有資格投票的美國公民和非公民家長，仍然可以在15日之前的任何一天前往市政廳同時進行註冊和投票。或者，他們可以在15日投票日當天，到任何投票站同時進行登記和投票。已收到郵寄選票的選民可以在15日之前將選票郵寄或投到市區各地的官方投票箱，或者在15日選舉日當天將其帶到任何投票站。

華人／亞裔選民拓展工作組是由關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員組織起來的。他們正積極地為15日的罷免教委選舉做登記選民，並與其他罷免教委的工作組協調，以實現共同的目標。

投票 罷免 亞裔

上一則

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

下一則

四分衛伽羅博羅交易2大難題 49人休賽期重要考驗

延伸閱讀

疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令
華人╱亞裔選民登記活動 舊金山人踴躍

華人╱亞裔選民登記活動 舊金山人踴躍
2022選舉年 2.15教委罷免、眾議員補選先登場

2022選舉年 2.15教委罷免、眾議員補選先登場
罷免紐森花費 加州納稅人付近2億

罷免紐森花費 加州納稅人付近2億
面臨罷免2金山教委 公開衝突恐遭免職

面臨罷免2金山教委 公開衝突恐遭免職

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >