罷免金山3教委 華人／亞裔選民拓展工作組12日大造勢

圖為罷免對象之一舊金山教育委員高勵思。（本報檔案照片）

華人／亞裔 選民拓展工作組表示，12日（本周六)上午10時30分，將和其他支持罷免 教育委員運動的人們一起聚集在舊金山的CarlLarsenPark(日落區的19大道和Vincente街)，為15日的罷免選舉進行最後造勢。

帶領罷免工作的主要領導和支持人，將發言感謝所有義工在過去的十個月裡不知疲倦地收集簽名及登記選民。集會參與者將在上午11時至中午12時，在第19大道展示橫幅，並提醒舊金山居民在15日或之前投票 罷免教委。

本次活動將聚集來自華人／亞裔選民拓展工作組、華裔民主黨協進會(CADC)、罷免教育委員活動基金、舊金山家庭組織和舊金山家長聯盟的志願者，以及來自全市各區的其他罷免教委支持者。

工作組義工徐安說，在1月31日之前，目標是登記新選民。在短短六周內總共登記了560名新選民，其中包括418名首次公民選民，和142名有資格在舊金山教委選舉中投票的非公民家長。現在他們的義工繼續在全市十幾個地點教育選民，告訴仍然希望登記的人們如何在選舉日當天登記及投票。

據了解，這次運動的高潮將是12日的集會，屆時志願者和支持者將聚集在一起展示團結的力量，並慶祝工作組取得的成果。

工作組指出，亞裔學生約佔舊金山聯合學區學生人數的39%。亞裔社區中的大部分家長都依靠公立學校系統來教育他們的孩子，並相信教育委員會應該為學生的最大利益而工作。現任教委的作風和作為已完全辜負了社區的信任。這些教委搞政治而不搞教育，完全不為學生們著想，還公開歧視亞裔社區。這種行為激發了亞裔社區組織起來罷免三位現任的教委成員的鬥志，以保護孩子的教育。

有資格投票的美國公民和非公民家長，仍然可以在15日之前的任何一天前往市政廳同時進行註冊和投票。或者，他們可以在15日投票日當天，到任何投票站同時進行登記和投票。已收到郵寄選票的選民可以在15日之前將選票郵寄或投到市區各地的官方投票箱，或者在15日選舉日當天將其帶到任何投票站。

華人／亞裔選民拓展工作組是由關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員組織起來的。他們正積極地為15日的罷免教委選舉做登記選民，並與其他罷免教委的工作組協調，以實現共同的目標。