公園康樂局設施 退伍軍人免費使用

目前除了讓退伍軍人免費使用市府公園康樂局的設施外，金門公園內的日本茶園、網球場等，部分設施的收費均可減半，包括Camp Mather及租作結婚場地的費用等。（Alan Wang提供）

由舊金山 市議員馬兆明提出的退伍軍人康樂福利法案，去年12月在市議會獲得通過，今年元月生效。協助擬定法案細則的立法助理兼舊金山市立大學校董王兆倫（AlanWang）表示，除了讓退伍軍人免費使用市府公園康樂局的設施外，金門公園內的日本 茶園、網球場等，部分設施的收費均可減半，包括CampMather及租作結婚場地的費用等。

部分退伍军人聚集在日落區游泳館外，促執行新法令。（Alan Wang提供）

舊金山公園康樂局發言人艾墨頓表示，「當新法案生效之初，公園工作職員對法案的內容還未深入了解。但是現在所有公園康樂局的職員，都已經受到了相關的培訓。歡迎更多退伍軍人到訪使用公園的設施，包括位於列治文區的Rossi游泳 池，經過修建後，已經於2月8日對外開放。」

法案除了讓退伍軍人免費使用市府公園康樂局的設施外，還包括金門公園內的日本茶公園及網球場等，還有體育館內的部分設施的收費，可減半，包括退伍軍人租作結婚場地的費用等。

馬兆明表示，退伍軍人為國家做出了巨大的犧牲和貢獻，他們的愛國主義和服務值得認可和尊重。這項法案是在幫助退伍軍人努力重新融入社會時，用以幫助和支持他們身心健康的方式。