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灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

記者王子涵／聖荷西報導
陳楷雯(右)在團體賽上為美國對貢獻7分。(美聯社)
陳楷雯(右)在團體賽上為美國對貢獻7分。(美聯社)

花樣滑冰是歷屆冬奧會賽場上最引人矚目的項目之一，要求運動員將運動技巧和藝術性相結合，服裝、音樂、動作質量都需要各國運動員精心編排和準備。在2022年北京冬奧會的賽場上，美國共派出16名運動員參加花樣滑冰的比賽，而來自於灣區的兩名花滑少女劉美賢（Alysa Liu）、陳楷雯（Karen Chen）將對女子單人滑金牌發起衝擊。

陳楷雯出生於灣區佛利蒙市，現就讀於康奈爾大學主修人類發展專業。她在7日舉行的花滑團體賽中，選擇中國著名小提琴協奏曲「梁祝」作為表演音樂。她完成了既定動作，拿到131.52分，排列全場第4位，為美國隊貢獻了7分，最終獲得團體賽銀牌，俄羅斯奧委會隊拿到該項目的金牌。

然而，國際奧林匹克委員會8日突然延遲了花樣滑冰團體賽的頒獎儀式，原因是俄羅斯奧委會隊的其中一名選手興奮劑呈陽性。儘管官方尚未公布該選手的姓名，但有消息稱該選手為15歲的俄羅斯花滑新星瓦利耶娃（Kamila Valieva），她也是奧運歷史上首位完成四周跳的女性運動員。若俄羅斯奧委會代表團的金牌被取消，那麼陳楷雯以及其他五名美國選手將獲得冠軍。

16歲劉美賢9日出現在北京冬奧會的訓練場上，身著黑色的訓練服，進行了全套動作的排練。從訓練的情況看出，她的動作中並未包含最高難度的四周跳，對於只有16歲還在成長的她，是一個比較穩妥的選擇。女子單人滑的比賽將於西部時間17日下午2時舉行。

16歲劉美賢9日出現在北京冬奧會的訓練場上。（视频截图）
16歲劉美賢9日出現在北京冬奧會的訓練場上。（视频截图）

運動員 俄羅斯 北京冬奧

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