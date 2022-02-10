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華裔學者看美國媒體報導谷愛凌：雙重標準

記者江碩涵／灣區報導
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌代表中國大陸拿下北京冬奧金牌，引起美國媒體大量關注。前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮，中美全方位激烈競爭了四年，即便是體育競賽，美國也擔心體壇盟主的地位被威脅，而美國媒體的報導正展現了對中國的雙重標準。

他分析，谷愛凌過去三年奪得九座國際自由式滑雪冠軍，美國媒體預測是冬奧三項比賽的大熱門，可是谷愛凌卻選擇代表中國大陸出賽，引起美國媒體強烈的反應，很多人表示不能理解她為何拋棄美國，甚至福斯新聞（Fox News）說她是不知感恩的美國孩子，背叛自己的國家。

鄭永松說，頂級的女子網球手大坂直美（Naomi Osaka）出生於日本，三歲搬到佛羅里達，接受專業訓練，擁有四座大滿貫冠軍，具美日血統的她和谷愛凌一樣在2019年轉換國籍，加入日本隊參加2021年的東京奧運，美國媒體卻沒有質疑過大坂直美。

他表示，一直以來，不少運動員喜歡入籍美國，以加入美國隊為榮，媒體視為理所當然，例如去年東京奧運美國桌球代表隊有三名從中國移民的選手，其中劉娟和周鑫曾是中國國家隊隊員，羽毛球代表隊四名美國國手都是華裔，其中張蓓雯生於遼寧，13歲移民新加坡，曾是新加坡的國家隊，出生於中國的選手披上美國戰袍，媒體沒有任何質疑，然而出生美國加入中國隊就備受指責。

鄭永松說，自由是西方的一個基本價值觀，媒體也一向尊重運動員的選擇自由，如今糾纏於谷愛凌的國籍問題大作文章，既喪失泱泱大國的風範，又反映了缺乏自信心的焦慮，中美全方位激烈地競爭了四年，卻沒能屈服中國，即使在體育競賽，也擔心體壇盟主的地位被威脅。對谷愛凌的報導，正顯示出美國媒體現在對中國已經是雙重標準了。

鄭永松畢業於台灣大學化工系，曾任美洲中國工程師學會理事長、海外華人環保學會理事長和新墨西哥中文學校校長，現為新墨西哥Lovelace生物醫學研究院院士。

谷愛凌 東京奧運 新加坡

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