灣區11縣鬆綁室內口罩令 衛生局：戴口罩還是安全

聖馬刁縣衛生局官員莫羅表示，由Covid病毒導致的嚴重疾病和死亡還在繼續。（聖馬刁縣衛生局官網）

為了保持與州政府政策一致，灣區11縣市包括阿拉米達、康曲柯士達、馬連、蒙特瑞、納巴、舊金山、聖馬刁、聖他克魯茲、蘇拉諾、蘇諾瑪縣以及柏克萊市將從16日（下周三）開始，取消大部分室內公共場所的口罩 令。

口罩令對2歲以上未接種疫苗 的人群仍然有效，企業、場館經營者以及業主可自行根據需要，要求顧客佩戴口罩。

口罩令的鬆綁與加州公共衛生局（CDPH）的決定是同步的，室內口罩令是在最近一次疫情 大增長期間的12月15日被重新提出的。儘管州政府對口罩令有所鬆綁，但仍要求居民，無論是否接種疫苗，在公共交通、醫療保健場所、教育機構、遊民收容所等人員密集、長期護理、學校以及保育場所中，必須佩戴口罩。

灣區衛生官員表示，口罩仍然是防止病毒傳播的最有效的方式。身處擁擠或通風不良的室內場所時，繼續佩戴口罩仍是對於個人健康防護仍是最安全的選擇，同時還會保護弱勢群體。

高傳染性的變種病毒Omicron將疫情大流行帶到新的階段，新感染的人數明顯增多，但出現生命威脅的病例在減少，尤其是對於已經接種疫苗以及加強針的人群。雖然，放寬室內口罩要求是轉入與病毒共存新常態的一部分，但衛生官員認識到，一線工人以及有色人種社區仍然繼續遭受Covid病毒的襲擾，這需要社會額外的支持來幫助縮小健康水平的差距。

聖馬刁縣目前的病毒傳播仍然維持較高水平，但相比於1月初的水平已經大大下降。縣政府在周一公布的7天平均病例率為每10萬人85例，一周前這一數字為144例，自1月8日每十萬人有239例確診以來，病例率已經下降了64%。

聖馬刁縣衛生局官員莫羅（Scott Morrow）說：「隨著公共限制的減少，所有人都有責任繼續採取適當的預防措施。儘管我們都希望疫情大流行能夠結束，但是事實上由Covid病毒導致的嚴重疾病和死亡還在繼續。」

CDPH仍要求口罩令在K-12學校環境中有效，但同時表示會在接下來的幾周對其進行修改。同時CDPH還在努力縮小兒童接種疫苗的差距。

莫羅說：「在室內場所以及擁擠環境下佩戴口罩是我們強烈建議的，如果你還沒有施打疫苗或加強針，立即接種疫苗是對自己和你的家人最佳的保護行為。」

一部分居民可能會對口罩令的鬆綁感到焦慮，這是可以理解的。衛生局官員表示，要尊重他人對自我健康做出的選擇，表現出盡量的友好和尊重。