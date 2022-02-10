我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

灣區11縣鬆綁室內口罩令 衛生局：戴口罩還是安全

記者王子涵╱聖馬刁報導
聖馬刁縣衛生局官員莫羅表示，由Covid病毒導致的嚴重疾病和死亡還在繼續。（聖馬刁縣衛生局官網）
聖馬刁縣衛生局官員莫羅表示，由Covid病毒導致的嚴重疾病和死亡還在繼續。（聖馬刁縣衛生局官網）

為了保持與州政府政策一致，灣區11縣市包括阿拉米達、康曲柯士達、馬連、蒙特瑞、納巴、舊金山、聖馬刁、聖他克魯茲、蘇拉諾、蘇諾瑪縣以及柏克萊市將從16日（下周三）開始，取消大部分室內公共場所的口罩令。

口罩令對2歲以上未接種疫苗的人群仍然有效，企業、場館經營者以及業主可自行根據需要，要求顧客佩戴口罩。

口罩令的鬆綁與加州公共衛生局（CDPH）的決定是同步的，室內口罩令是在最近一次疫情大增長期間的12月15日被重新提出的。儘管州政府對口罩令有所鬆綁，但仍要求居民，無論是否接種疫苗，在公共交通、醫療保健場所、教育機構、遊民收容所等人員密集、長期護理、學校以及保育場所中，必須佩戴口罩。

灣區衛生官員表示，口罩仍然是防止病毒傳播的最有效的方式。身處擁擠或通風不良的室內場所時，繼續佩戴口罩仍是對於個人健康防護仍是最安全的選擇，同時還會保護弱勢群體。

高傳染性的變種病毒Omicron將疫情大流行帶到新的階段，新感染的人數明顯增多，但出現生命威脅的病例在減少，尤其是對於已經接種疫苗以及加強針的人群。雖然，放寬室內口罩要求是轉入與病毒共存新常態的一部分，但衛生官員認識到，一線工人以及有色人種社區仍然繼續遭受Covid病毒的襲擾，這需要社會額外的支持來幫助縮小健康水平的差距。

聖馬刁縣目前的病毒傳播仍然維持較高水平，但相比於1月初的水平已經大大下降。縣政府在周一公布的7天平均病例率為每10萬人85例，一周前這一數字為144例，自1月8日每十萬人有239例確診以來，病例率已經下降了64%。

聖馬刁縣衛生局官員莫羅（Scott Morrow）說：「隨著公共限制的減少，所有人都有責任繼續採取適當的預防措施。儘管我們都希望疫情大流行能夠結束，但是事實上由Covid病毒導致的嚴重疾病和死亡還在繼續。」

CDPH仍要求口罩令在K-12學校環境中有效，但同時表示會在接下來的幾周對其進行修改。同時CDPH還在努力縮小兒童接種疫苗的差距。

莫羅說：「在室內場所以及擁擠環境下佩戴口罩是我們強烈建議的，如果你還沒有施打疫苗或加強針，立即接種疫苗是對自己和你的家人最佳的保護行為。」

一部分居民可能會對口罩令的鬆綁感到焦慮，這是可以理解的。衛生局官員表示，要尊重他人對自我健康做出的選擇，表現出盡量的友好和尊重。

口罩 疫苗 疫情

上一則

施壓奏效 紐森簽署擴大新冠有薪病假

下一則

矽谷辦公室建設熱潮 創6年來新高

延伸閱讀

美脫離「全面爆發」期 佛奇：防疫轉地方主導

美脫離「全面爆發」期 佛奇：防疫轉地方主導
多州解除口罩令 CDC：未到全國鬆綁時候

多州解除口罩令 CDC：未到全國鬆綁時候
加州取消室內戴口罩要求 聖他克拉拉縣暫不跟進

加州取消室內戴口罩要求 聖他克拉拉縣暫不跟進
伊州室內口罩令 28日起取消

伊州室內口罩令 28日起取消
霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢