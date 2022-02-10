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施壓奏效 紐森簽署擴大新冠有薪病假

編譯組／沙加緬度9日電
加州州長紐森9日簽署恢復新冠有薪病假。圖為紐森9日在屋崙出席一場記者會。（美聯社）
加州州長紐森9日簽署恢復新冠有薪病假。圖為紐森9日在屋崙出席一場記者會。（美聯社）

加州工會和勞工數月來向立法機關和州長紐森（Gavin Newsom）施壓之下，紐森9日終於簽署恢復並擴大新冠有薪病假法案。加州之前的新冠有薪病假政策已於去年9月到期，當時勞工只享有三天的有薪病假。

紐森9日在屋崙舉行的記者會上說：「企業無法在一個失敗的世界中成長茁壯，這正是病假之所以是必要基礎的理由，因為保持人們健康、保護顧客安全非常重要。」

新的新冠有薪病假將實施到今年9月30日，可追溯回今年1月1日，適用於至少有26名員工的企業，在Omicron病例激增時被感染的民眾可受益。儘管這項新法大部分的內容和2021年的法令相同，但包含了幾項新規定，包括染疫員工必須在休第二周之前提出陽性檢測結果。

加州勞工聯合會會長帕拉斯奇（Art Pulaski）在聲明中說：「州長和立法機關清楚聽到勞工的心聲，我們感謝他們緊急採取行動完成這項工作。」

新法規定，雇主必須提供全職雇員最多40小時有關新冠的有薪病假，適用範圍包括出現新冠症狀、照顧生病的家人、因學校關閉或強制隔離需要在家照顧子女等。雇員一旦用完頭40個小時後，必須提出陽性檢測結果證明，才能再向雇主要求額外40小時的有薪病假。新法也限制，雇員接種新冠疫苗後若出現副作用，最多只能請三天病假。

根據加州就業發展局（EDD）的數據，加州約有四分之一的勞工無法獲得新的有薪病假，因為這些勞工任職的公司員工人數不到25人。

由於要求企業吸收雇員請額外病假的成本，紐森也簽署恢復小商業稅金減免優惠，並撥出超過60億元資金援助小商業。

勞工 加州 紐森

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