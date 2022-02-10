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聖縣與圖書館合作 免費發放檢測盒

記者李榮╱洛斯阿圖報導
許多民眾前往領取，方放點附近交通擁堵。（記者李榮／攝影）
許多民眾前往領取，方放點附近交通擁堵。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣圖書館區（SCCLD）與聖他克拉拉縣府及縣議員史密提恩（Joe Simitian）合作，於2月9日至12日在六個聖他克拉拉縣圖書館舉辦得來速（drive-through）發放新冠肺炎抗原檢測測試盒與N95口罩的活動。發放首日非常受歡迎，許多民眾都前往排隊，附近交通一度出現嚴重回堵。

史密提恩指出，檢測盒是防疫過程中非常重要的工具，特別是許多人一開始也不能確定是否已經受到感染，「我們與各地的圖書館合作，方便社區民眾，在圖書館發放檢測盒。」他希望這項試點計畫能讓圖書館擔任持續的分發角色。

依照計畫，前往領取檢測盒無需預約、先到先得，每輛車在每個免下車站點可拿到兩套免費測試（總共四個檢測盒）。另外還會有N95口罩。雖然得來速分派點是為車輛設計的，但步行或騎自行車的個人，也能夠能夠領取（每家戶兩套）。

聖他克拉拉縣圖書館館長韋克絲（Jennifer Weeks）指出，聖他克拉拉縣圖書向來為社區提供各種重要資源，圖書館也是社區生活的中心，「我們很自豪響應號召，並分發這些許多人急需的新冠肺炎測試盒。」她表示，本周將在六個聖他克拉拉縣圖書館發放，有些是白天、有些是晚上，有些則是周末，希望讓居民能夠前往方便領取。

縣府建議有新冠肺炎症狀者使用抗原檢測，並且可以用來確認是否結束能結束隔離，或者給曾與陽性者有接觸史的人來使用。如果抗原檢測結果呈陽性，則應將其視為有效（不需要PCR雙重確認），並應遵循隔離的指南。

9日第一波在洛斯阿圖圖書館發放，就吸引大批民眾前往，附近的San Antonio Road一度壅塞。另外也有民眾前去時，已經被管制的警察隔開，被告知發放完畢。

除了9日在洛斯阿圖圖書館的發放以外，10日（周四）下午3到7時會在庫比蒂諾圖書館（10800 Torre Avenue, Cupertino）、密爾比達圖書館（160 N. Main Street, Milpitas）；11日（周五）下午1時至5時在吉爾洛圖書館（350 W. Sixth Street,Gilroy ）、薩拉度加圖書館（13650 Saratoga Avenue, Saratoga）;12日（周六）下午1時至5時在莫干山圖書館（660 W. Main Avenue, Morgan Hill ）發放。

圖書館 檢測 新冠肺炎

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