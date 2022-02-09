加州半數以上橋梁年久失修 聖馬刁縣最糟

國家橋樑指標指出，加州半數以上橋樑年久失修，包括金門大橋，聯邦基礎建設資金將有助修復老舊橋樑。（美聯社）

根據聯邦交通部公布的國家橋梁指標（National Bridge Index，簡稱NBI），加州 超過半數橋梁品質被評為不良（fair）或糟糕（poor），其中以灣區聖馬刁縣整體橋梁品質最差。

NBI顯示，聖馬刁縣86%以上橋梁的品質被評為不良或糟糕，是加州橋梁品質最差的縣。南加州橙縣以60.2%居次，聖伯納汀諾縣51.1%第三，河濱縣46.8%第四，洛杉磯縣35.6%第五。

美國土木工程師協會（American Society of Civil Engineers）最近公布加州基礎建設成績單，加州只獲得C-的分數，介於「中等」（mediocre）和「糟糕」之間。

不過這個情況在收到聯邦基礎建設撥款後可能會有所改善，加州也計畫提供可觀的維修資金，各地方縣市也將開始徵收額外的交通附加稅作為基礎建設維修基金。

爾灣加大 土木與環境工程學教授麥納利（Michael McNally）說：「鑑於加州經濟蓬勃發展、有大量預算 盈餘，在還未發生橋梁倒塌、飲水問題或其他問題之前，現在是我們重新考慮基礎設施健康的時候。」

在加州2萬5737座橋梁中，將近6%被指出有結構缺陷，意味這些橋梁至少有一個重要元素處於低下或更差的狀態。在這些橋梁中，加州政府負責維修的有1萬3000多座，其餘約1萬2000座由地方縣市政府負責。

即將歡慶通車85周年的金門大橋是由一個特別局處擁有和負責營運，它的品質被NBI評為「不良」，但它並非唯一獲得「不良」評分的「老人級」橋梁；事實上，加州地方單位擁有的橋梁有將近60%是使用超過50年的橋梁，20%是使用超過80年的橋梁。

美國道路與交通建設者協會（American Road & Transportation Builders Association）指出，加州有1698座橋梁需要維修，維修成本大約117億元。加州將收到42億元的聯邦資金，可用於在未來五年內裡維修橋梁，本會計年度會收到第一筆資金8億4940萬元。