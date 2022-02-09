我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

海倫迪勒基金會捐贈 柏加大學生公寓樓動工

記者劉先進／柏克萊報導
為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每個住房單元的租金將低於市場價格。圖為大樓效果圖。（取自柏克萊加大官網）
為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每個住房單元的租金將低於市場價格。圖為大樓效果圖。（取自柏克萊加大官網）

柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋（Helen Diller Anchor house）公寓樓已動工。公寓有772個床位，每個住房單元的租金將低於市場價格。由海倫•迪勒基金會（Helen Diller Foundation）設計、建造和資助，完工後將捐贈給柏加大，預計將在2024到2025學年開放。

船錨屋占地50萬平方呎，不需要公共資金來建造或運營，大樓的淨收入將永久用於資助柏加大低收入學生的獎學金。

柏加大官網的聲明說，公寓樓位於Oxford Street、校園西入口的正對面，將緩解學生住房短缺問題。船錨屋將為轉學生提供住房，柏加大21%的本科生中為轉學生，他們往往無法在校園附近找到負擔得起的住房。

公寓樓由Morris Adjmi建築事務所設計，與海倫·迪勒基金會和柏加大資本戰略合作開發，完工後將捐贈給學校。類似於1930年由小洛克菲勒（John D. Rockefeller Jr.）資助建造的國際之家樓（International House），該大樓為柏克萊學生多元文化宿舍和中心。

船錨屋的住房類型，包括單間、兩房和四房。每套公寓家具齊全，單人臥室內，窗前有內置書桌，採光通透。公寓單元還將包括廚房和電器，洗衣機和烘乾機等。

大樓將有兩個活動空間，配有餐飲廚房，為勞瑟自然資源學院（Rausser College of Natural Resources）提供烹飪教室，以促進健康和可持續的烹飪。還有一個由柏克萊藝術工作室經營的創客空間，為學生和社區提供課程。

住戶可以使用一個寬敞的室內、室外健身中心，以及一個屋頂菜園。大樓還配備自行車庫，自行車維修店，以及為住戶和其他通勤的柏克萊學生提供的休息室和活動空間。公寓樓底層將有零售商業空間，二樓的內部庭院，將種植鬱鬱蔥蔥的綠色植物，並設置休閒座位，二樓和13樓的多功能戶外平台，視野廣闊，能欣賞整個校園和灣區美景。

海倫·迪勒基金會執行官庫克（Phyllis Cook）說，海倫（Helen Diller）和迪勒（Sanford Diller）在柏加大相識，就像將住在公寓樓的學生一樣，他們是家中第一代大學生，經濟條件一般，尋求高質量的公共教育來創造更好的生活，若能看到這棟樓的建成，會感到非常自豪。

柏克萊加大負責財務的副校長兼首席財務官瑞伊（Rosemarie Rae）說，公寓樓將重新定義柏加大的轉校生入學體驗。

校長克萊斯特（Carol Christ）說，公寓樓為柏加大的慈善事業設立了一個新的標準。該校在2020年3月啟動其歷史上最大的籌款活動，即「柏克萊運動，點亮道路」（The Campaign for Berkeley: Light the Way）。希望到2023年籌集60億，投入校園建設。她說，當她任職時就定下雄心勃勃的目標，在未來十年將學生宿舍數量翻一番。也非常感謝基金會及其團隊的遠見、奉獻、熱情和慷慨，確保學校為學生提供鼓舞人心的住房。

為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每...
為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每個住房單元的租金將低於市場價格。圖為大樓效果圖。（取自柏克萊加大官網）
為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每...
為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位，每個住房單元的租金將低於市場價格。圖為大樓效果圖。（取自柏克萊加大官網）

柏克萊加大 低收入 健身

上一則

加州半數以上橋梁年久失修 聖馬刁縣最糟

下一則

填補職位空缺 舊金山緊急聘用百名公衛人員

延伸閱讀

柏克萊加大學生公寓動工 為轉校生提供低價租房

柏克萊加大學生公寓動工 為轉校生提供低價租房
涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網

涉槍殺前柏加大球星 嫌犯落網
前柏克萊明星球員 高速路上遭槍擊身亡

前柏克萊明星球員 高速路上遭槍擊身亡
北加屋崙Spa槍擊非隨機 1死1重傷

北加屋崙Spa槍擊非隨機 1死1重傷
北加一水療中心槍響 女槍手射傷1男後 自殺身亡

北加一水療中心槍響 女槍手射傷1男後 自殺身亡

熱門新聞

拆三房建泳池，Yahoo!前執行長計畫不符合市府規則而受阻。 （美聯社）

拆3屋蓋大泳池 Yahoo前CEO想得美

2022-02-06 02:14
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
布萊恩紅茶4日在佛利蒙正式開幕，中午時分許多人在排隊。（記者江碩涵／攝影）

台南老街名店首次展店到矽谷 復刻台灣紅茶香

2022-02-04 20:14
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18

超人氣

更多 >
紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友

鞭炮聲大作 2歲娃蹲下捂住狗耳 溫柔模樣融化800萬網友
研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制