海倫迪勒基金會捐贈 柏加大學生公寓樓動工

為柏克萊加大轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋公寓樓已動工。公寓有772個床位,每個住房單元的租金將低於市場價格。圖為大樓效果圖。(取自柏克萊加大官網)

為柏克萊加大 轉校生提供住房的海倫·迪勒船錨屋(Helen Diller Anchor house)公寓樓已動工。公寓有772個床位,每個住房單元的租金將低於市場價格。由海倫•迪勒基金會(Helen Diller Foundation)設計、建造和資助,完工後將捐贈給柏加大,預計將在2024到2025學年開放。

船錨屋占地50萬平方呎,不需要公共資金來建造或運營,大樓的淨收入將永久用於資助柏加大低收入 學生的獎學金。

柏加大官網的聲明說,公寓樓位於Oxford Street、校園西入口的正對面,將緩解學生住房短缺問題。船錨屋將為轉學生提供住房,柏加大21%的本科生中為轉學生,他們往往無法在校園附近找到負擔得起的住房。

公寓樓由Morris Adjmi建築事務所設計,與海倫·迪勒基金會和柏加大資本戰略合作開發,完工後將捐贈給學校。類似於1930年由小洛克菲勒(John D. Rockefeller Jr.)資助建造的國際之家樓(International House),該大樓為柏克萊學生多元文化宿舍和中心。

船錨屋的住房類型,包括單間、兩房和四房。每套公寓家具齊全,單人臥室內,窗前有內置書桌,採光通透。公寓單元還將包括廚房和電器,洗衣機和烘乾機等。

大樓將有兩個活動空間,配有餐飲廚房,為勞瑟自然資源學院(Rausser College of Natural Resources)提供烹飪教室,以促進健康和可持續的烹飪。還有一個由柏克萊藝術工作室經營的創客空間,為學生和社區提供課程。

住戶可以使用一個寬敞的室內、室外健身 中心,以及一個屋頂菜園。大樓還配備自行車庫,自行車維修店,以及為住戶和其他通勤的柏克萊學生提供的休息室和活動空間。公寓樓底層將有零售商業空間,二樓的內部庭院,將種植鬱鬱蔥蔥的綠色植物,並設置休閒座位,二樓和13樓的多功能戶外平台,視野廣闊,能欣賞整個校園和灣區美景。

海倫·迪勒基金會執行官庫克(Phyllis Cook)說,海倫(Helen Diller)和迪勒(Sanford Diller)在柏加大相識,就像將住在公寓樓的學生一樣,他們是家中第一代大學生,經濟條件一般,尋求高質量的公共教育來創造更好的生活,若能看到這棟樓的建成,會感到非常自豪。

柏克萊加大負責財務的副校長兼首席財務官瑞伊(Rosemarie Rae)說,公寓樓將重新定義柏加大的轉校生入學體驗。

校長克萊斯特(Carol Christ)說,公寓樓為柏加大的慈善事業設立了一個新的標準。該校在2020年3月啟動其歷史上最大的籌款活動,即「柏克萊運動,點亮道路」(The Campaign for Berkeley: Light the Way)。希望到2023年籌集60億,投入校園建設。她說,當她任職時就定下雄心勃勃的目標,在未來十年將學生宿舍數量翻一番。也非常感謝基金會及其團隊的遠見、奉獻、熱情和慷慨,確保學校為學生提供鼓舞人心的住房。