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華人╱亞裔選民登記活動 舊金山人踴躍

記者李怡╱舊金山報導
華人╱亞裔選民拓展工作組的志願者，在舊金山華埠花園角廣場幫助選民登記。 （徐安提供）
華人╱亞裔選民拓展工作組的志願者，在舊金山華埠花園角廣場幫助選民登記。 （徐安提供）

華人╱亞裔選民拓展工作組8日指出， 正式選民登記截止日前，六周內共收到了560名選民登記，其中包括418名首次登記投票的公民，以及142名有資格在舊金山教委罷免選舉中投票的非公民家長。目前全市華人選民的投票率，高於全選民55%。

工作組義工徐安表示，過去幾周選民登記活動中，很高興看到亞裔社區熱情參與罷免選舉投票，同時也讓很多從未關注過投票的居民，了解投票的重要性，透過工作組的努力，這次選舉的非公民選民登記數，已超過前三年總數的兩倍。

徐安透露，與社區互動過程中，工作組志工發現，之前有自稱是社工的人員，試圖向高齡華人公民收取空白選票，並不給他們自己填寫選票的機會。工作組志工告知了選民關於獨立投票的權利，並向他們展示如何填寫選票，雖然選民登記的活動結束了，但未來關於投票權教育的活動，還會繼續進行和拓展。

工作組義工朱偉說，需要保護不懂英語的老年弱勢選民，讓他們知道有權自己填寫選票，並且可以尋求幫助，而不必擔心社會福利會被剝奪。工作組非常努力地幫助選民登記，希望聽到每個選民真實的聲音。

華人╱亞裔選民拓展工作組將於本月15日前，每天中午12時至下午4時，派駐講粵語和國語的義工在舊金山市各大華人超市門口，為大家回答選舉相關問題，攤位的具體地點可上網查閱（網址：www.recallsfschoolboard.org）。

雖然選民註冊截止日期為去年12月31日，但有資格投票的公民和非公民家長，仍可以在2月15日前的任何一天。前往市政廳進行註冊和投票，也可以在2月15日選舉日當天，到任何投票站同時進行登記和投票。已收到郵寄選票的選民，可以在2月15日前，郵寄或將選票投遞至市區各地官方投票箱，或是在2月15日選舉日當天，將選票帶到任何投票站。

華人╱亞裔選民拓展工作組是由關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員組織而成，工作組正積極地為今年2月 15日的罷免教委選舉做登記選民，並與其他罷免教委的工作組協調配合，實現共同目標。

投票 華人超市 選民登記

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